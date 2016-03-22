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Yaşam

Erkek iç çamaşırına meraklı kedi ‘enselendi’

Brigit, iki ay içerisinde 11 çift iç çamaşırı ve 50'den fazla çorabı evine taşıdı

22 Mart 2016 18:03

Yeni Zelanda'da geceleri hırsızlığa çıkarak çorap ve erkek iç çamaşırları çalan kedi, sahibi tarafından ‘enselendi.’

BBC Türkçe’nin haberine göre, Siyam ve Burma kedilerinin karışımı olan Tonkinese türünden olan kedi Brigit, iki ay içinde Hamilton kentinde yaşadığı eve 11 çift iç çamaşırı ve 50'den fazla çorap taşıdı.

Sahibi Sarah Nathan, kedisinin bu tuhaf alışkanlığını belgeleyerek Facebook'ta paylaştı.

"Artık bu iş gülünç olmaya başladı. Birileri çorap ve çamaşırlarını arıyor olmalı" diyen Nathan'ın Facebook hesabına koyduğu resimler neredeyse 500 kez paylaşıldı.

Nathan, kedisini nasıl yakaladığını da şöyle anlattı:

"Yıkadığım çamaşırlar içinde bazı şeyler bulmaya başladım. Bunlar evdekilere ait değildi. Sonra bir gün Brigit, tıpkı bir kedi yavrusu taşır gibi ağzında bir çorapla oturma odasına girdi."

Hırsız kedinin kurbanları ise, birçok erkeğin bir arada yaşadığı komşu dairedekiler. 

Sarah Nathan, "Yeni Zelanda'da kediler eve kapatılmaz genelde" diyor.

"Brigit de kuş ya da başka hayvan avlamadığı için biz de buna gerek görmedik. Komşular da çok anlayışlı davrandı. Ama yakında taşraya taşınacağız ve bir daha hırsızlık yapamayacak."

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