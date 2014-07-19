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Yaşam

Erkek hoşlanırsa sesini değiştiriyor

Erkekler, daha az çekici buldukları bir kadınla konuşurken seslerini derinleştirerek daha erkeksi bir tavır takınmaya çalışıyorlar

19 Temmuz 2014 10:33

İskoçya’da yürütülen araştırmalarda, erkeklerin beğendikleri kadın karşısında ses tonlarını değiştirerek etkileyici olmaya çalıştıkları ortaya kondu.

Stırlıng Üniversitesi’nin 110 heteroseksüel katılımcıyla yaptığı araştırmada, hem erkek hem de kadınların flört halindeyken ve normal zamanlardaki ses tonları karşılaştırıldı. Erkeklerin her iki durumdaki ses tonları başka kadınlara dinletildi, aynı şekilde kadınların da ses tonları erkeklere dinletildi.

 

Etkileyici ton

 

Dinleyiciler, erkeklerin ses tonlarının tek bir tona inip düzleştiği zaman daha çekici olduğu kanısında uzlaştı. Dinleyicilerin beğendiği ses tonunun, erkeklerin kadınları etkilemek istedikleri zaman kullandığı ton olduğu belirlendi. Erkekler, daha az çekici buldukları bir kadınla konuşurken ise seslerini derinleştirerek daha erkeksi bir tavır takınmaya çalışıyorlar. Araştırmanın başındaki uzman Juan David Leongomez, “Bu araştırma, ses tonunun etkileyici olmak için kullanıldığını ortaya koydu. Bir kadın karşısındaki adamın sesini tok buluyorsa, o adamın kendisini çekici bulduğunu anlayabiliriz” diye konuştu.

Araştırmaya göre, erkekler beğenilmek istendiğinde ses tonlarını toklaştırmayı tercih ediyor.

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