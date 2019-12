Erkek gibi yaşadı, kadın olarak toprağa verildi!

T24

Veyisevfendi Mahallesi Sergender Sokaktaki iki katlı harabe bir evin alt katında yaşayan Sona Polat, eşinin şiddeti yüzünden 28 yaşında çocuksuz dul kalınca, bu kez erkeklerin tacizine uğradı.Çareyi erkek kıyafetleri giymede bulan ve Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Telek köyünden olan Sona Polat, at arabacılığı yaparak geçimini uzun yıllar sağladı. 10 Şubat 1931'de dünyaya gelen Sona Polat, 10 Nisan 2010'da yaşama veda etti. Ömrünün son yıllarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı yardımlarla geçiren Sona Polat, Abdurrahmangazi Mezarlığında 'kadın' olarak toprağa verildi.Uzun yıllar komşuluk ettiği Sona Polat'ı anlatan Hatice Taşdemir, son 11 yılda Sona Polat'a baktığını bildirdi. Erkeklerin peşinde gezmemesi ve rahatsız etmemesi için erkek fıyafeti giyindiğini anlatan Taşdemir, "Sonra hiç kadın elbisesi yoktu. Sadece erkek kıyafeti değil, erkek çamaşırı da giyerdi. Saçlarını kısa kesiyordu. Şapkalıydı. Bazen sakal traşını ben yapardım. Çocuklar ona hem Sona nine, hem de Sona Dede derdi" diye konuştu.Sona Dedeyi çocukluğundan itibaren tanıdığını söyleyen Veyisefendi Mahallesi Muhtarı Arap Peker, "Sona Polat'ı yaklaşık 50 yıldan beri tanırım. Hep erkek kıyafeti ile gezerdi. Kasket örterdi. Tip olarak da erkeğe benzerdi. At arabası koştururdu. Uzun bir süre arabacılık yaparak geçimini sağlıyordu. Zaten Erzurumlu onu tanıyordu. Eşya veya yük olduğu zaman onu çağırırdılar. Kazandığı para ile hayatını sürdürürdü. Tacizlerden korunmak için erkek gibi gezerdi. Kendisine çok yardım ederdik. Yakınındakiler onun kadın olduğunu bilirdi. Erkektir diye de kimseye söylemezdiler. Kadın olarak erkek gibi yaşadı ve öldü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında onu kadın olarak toprağa verdiler" dedi.