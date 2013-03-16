Erkek genelevine bir haftada 2 bin kişi başvuru yaptı

Şefkat-Der, "erkek genelevi" için kendilerine bir haftada 2 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

Kadınların köle gibi çalıştırıldığı belirten dernek "erkek genelevi de açılsın" çağrısı yapmıştı. Şefkat-Der yaptığı açıklamada, kendileriyle 1 hafta içinde 2 bin erkeğin temasa geçtiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, e-mail ve telefonla irtibata geçen erkeklerin en çok sorduğu sorular ise şu şekilde belirtildi:

* İşsizim, çok zor durumdayım, ben de erkek genelevinde çalışabilir miyim, bunun için nereye başvurmam gerekiyor?

* Erkekler de kadınlar gibi vesika mı çıkaracak?

* Genelevden çıkmak istediğim zaman istediğim zaman çıkabiliyor muyum?

* Erkek genelevinde vizite ücreti ne kadar olur, patronun payı, devletin vergisi ne kadar olur, bana ne kadar kalır, emekli olabilmek için kaç yıl çalışmam gerekir?

* Erkek genelevinde güvenlik olacak mı, namus cinayetine maruz kalabilir miyim?

* Genelev yaşamını bırakmak istediğim zaman rahatça bırakabilir miyim, genelev mafyasının bir baskısı olur mu?

* Evli erkekler de genelevde çalışabilir mi?

* Vesikalı genelev erkeği olmak çocuklarımın hayatını nasıl etkiler, çocuklarımın bazı özel mesleklere girmesinde vesikam olumsuz etki yapar mı?