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Yaşam

Erkek erkeğe takılmak evliliği kurtarıyor

ABD’DE bulunan Cornell ve Chicago Üniversitesi sosyologlarının 3 bin yetişkin üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, evlilikleri süresince kendine ait sosyal hayatı olmayan erkeklerin evlil

03 Ekim 2011 03:00

T24 - ABD’de bulunan Cornell ve Chicago Üniversitesi sosyologlarının 3 bin yetişkin üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, evlilikleri süresince kendine ait sosyal hayatı olmayan erkeklerin evliliklerinin tehlikeye girdiği görüldü.

Bu formül evliliği kurtarır mı?Cinsel sorun iki katına çıkıyor!

Habertürk'te yer alan habere göre, yaşları 57 ila 85 arasında değişen 3 bin yetişkinin bilgilerinin karşılaştırıldığı araştırmada, eşleriyle ortak arkadaşları daha çok olan erkeklerin, diğer erkeklere göre iki kat daha fazla cinsel sorun yaşadığı ve eşleriyle daha fazla tartıştıkları tespit edildi.

Erkek erkeğe takılmak evliliği kurtarıyor


Araştırmayı yürüten Prof. Edward Laumann, “Erkeklerin futbol ve arabalar gibi konular hakkında konuşacak birilerine ihtiyaçları vardır. Burada önemli olan erkekleri arkadaşları ile çıkmalarına izin vermektir” dedi. Uzmanlar kadınların sürekli çift olan arkadaşlarıyla buluşma ayarlamasının da zararlı olduğuna dikkat çekti.



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