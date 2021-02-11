"Erkek Egemenliğini Ortadan Kaldırma" Bakanı: Kadınların uğradığı şiddetin yeterince işlenmesi gerekiyor

Duygu Demirdağ'ın Youtube kanalına konuk olan Bolivya’nın, Kültürler, Sömürgeciliği ve Erkek Egemenliğini Ortadan Kaldırma Bakanı Sabina Orellana Cruz "Bu bir diyalog meselesi erkeklerle diyalog kurmak, konuşmak ve erkeğin kadının kararına nasıl saygı duyacağını bilmesi gerekiyor. Kadınların uğradığı şiddetin yeterince işlenmesi gerekiyor" dedi. Cruz ayrıca, "Chacha Warmi diyor ki, 'erkekler ve kadınlar şiddet olmadan birlikte ve uyumlu bir tarzda yaşıyor. Kadınların erkeklerden şiddet gördüğü yerde, iyi yaşamak söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Erkek egemenliğini nasıl ortadan kaldırmayı planladıklarını, hedeflerini, kadın mücadelesi için ne yapılması gerektiğini anlatan "Kültürler, Sömürgeciliği ve Erkek Egemenliğini Ortadan Kaldırma” Bakanı Sabina Orellana Cruz, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kadınların uğradığı şiddetin yeterince işlenmesi gerekiyor"

Kadına yönelik şiddet ve maçoluk konusunu bitirmek için neler yapılmasını gerektiğini anlatan Cruz, "Her şeyden önce evden başlamak gerekiyor. Bunun için çok şey yapılması gerekiyor, çocukların yetiştirilmesinden ve ayrıca eğitim sistemini ele almak gerekiyor. En önemlisi eğitim müfredatı, ikincisi ev. Çünkü okullarda ve üniversitelerde sadece ırkçılığı nasıl ortadan kaldıracağız meselesi değil, aynı zamanda kadınların uğradığı şiddetin yeterince işlenmesi gerekiyor. Bu bir süreçtir, aynı zamanda dünyanın herhangi bir kıtasında bir eyalette yaşayan insanların da bir tutum değişikliği meselesidir. Çünkü bu sadece Bolivya'nın sorunu değil tüm kıtaların sorunudur."

"Kadınların erkeklerden şiddet gördüğü yerde iyi yaşamak söz konusu olamaz"

Kendisini dinleyen kadınlara da çağrıda bulunan Cruz şu ifadeleri kullandı:

"İster kırsaldan ister şehirden, İster Bolivya'dan veya Bolivya dışından olsun, bütün kadınlara söyleyeceğim şu: Kadınlar kim olduklarını unutmamalı, geldikleri yeri kaybetmemeli ve kazandıkları görevleri üstlenmekten korkmamalılar. Kadınlar daha az yozlaşıyor, biz yozlaşmış değiliz, üstlendiğimiz görevlerde de daha samimi ve sorumluyuz. Hepinize kadınların ekonomik özerkliklerine, vücutların bağımsızlıklarına ve siyasi özerkliklerine sahip olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. En önemli şey korkulardan arınmaktır, çok özgüvenli bir tarzda uygulayabileceğimiz herhangi bir görev veya sorumluluk kadınların özgüvenleri çok önemlidir. Bu bir diyalog meselesi erkeklerle diyalog kurmak, konuşmak ve erkeğin kadının kararına nasıl saygı duyacağını bilmesi gerekiyor. En azından Bolivya'da bu anlamda ilerleme kaydettik. Diğer kıtaların bazı bölgelerinde kadınların hala çok bastırıldığını biliyorum ve çözüm bence aynı. Kadınlar erkeklere boyun eğerse ya da tam tersi kadınlara boyun eğilirse asla iyi bir yaşamdan söz edemeyiz. Çünkü Chacha Warmi diyor ki, erkekler ve kadınlar şiddet olmadan birlikte ve uyumlu bir tarzda yaşıyor. Kadınların, erkeklerden şiddet gördüğü yerde, iyi yaşamak söz konusu olamaz, bu anlayıştan hareketle bunun üzerinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu tüm kıtalara da engellemeye başlamak zorundayız. En başta bu devletin sorumluluğudur. Aynı zamanda sömürgeci düşünce ve kurumlarını da her alanda kırmak zorundayız."