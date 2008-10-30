Erkek çocuklar çok daha fazla düşüyor

Bugün tıp dünyasının düşüklere dair bilmediği daha pek çok şey var. Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok daha fazla. Rahimde birtakım sorunlar olabiliyor onları hâlâ çözemedik, ailesel kökenli hastalıklar olabiliyor, annesi düşük yapan kadınların düşük yapma olasılığı çok daha fazladır. Bunların hepsi düşüklere yol açıyor. Erkek bebeklerin düşük olma riski daha yüksektir. Tabiat bir şekilde kadını tercih ediyor.Aslında iki kez düşük yapan bir kadın tekrarlayan düşük yapıyor demektir. Benim şöyle bir amacım var, bir tek kez bile düşürmüş olsa ciddiye alınmasını istiyorum. İnsanlara artık tekrar tekrar düşük yapmak ağır geliyor. Düşük polikliniği kurduk, bu sorunu yaşayan kadınları ilk düşükten itibaren orada detaylı olarak inceliyoruz.Büyük çoğunluğu kadın nedeniyle olur çünkü rahimden kaynaklanın bir sürü neden var. Bazen kadınla erkek arasında genetik bir uyum oluyor bağışıklık sistemi sorunu doğuyor. O zaman aşı verilerek erkeğe karşı kadında uyumsuzluk yaratılıyor... Bazen de erkekte kromozom bozukluğu düşük yapabiliyor.En sık neden kromozom anemisi. Anne babadan bağımsız yanlış üretim olmasıdır. Doğarsa hayatla bağdaşmayacak kadar ağır anomalilerin nedenidir. İlk üç ay düşüklerinin yüzde 70'inde neden budur. Yani bu bebekler düşmeseler sakat olarak dünyaya gelecek olan anomalilere sahipler. Mongol ya da turner sendromlu ya da çok ağır sakat olarak dünyaya gelebilecek bebekler.Yirmili yaşlarda düşük riski çok azdır, otuzdan sonra belirgin bir şekilde artış gösterir ve 40 yaşından sonra büyük ölçüde artar. Bünye yaşlandıkça kromozom bozuklukları artıyor. Çünkü bir hücre bölünürken kromozomun da sağlam olarak bölünmesi lazım ama yaşlandıkça bunu çok beceremiyor.Düşüklerin sebebine bağlı. Düşük polikliniğine gelenler içinde detaylı araştırma yapılanların yüzde 70'inde başarılıyız.Evet, düşük kadını biyolojik ve psikolojik olarak zorladığı için daha sonra gebelik riske giriyor. O nedenle eskiden arka arkaya yapılan üç düşükten sonra tekrarlayan düşük kabul edilip tedaviye alınan kadınlar artık iki kez üst üste düşük yaptığında hemen riskli sınıfına sokuluyor. İşi ciddiye almak şart.En pahalı bin, bin beş yüz liralık tetkik gerekir. İlk düşükten sonra yapılacak tetkikler daha azdır. Kromozomlara bakılabilir. İkinci ve üçüncü de inceleme maliyeti giderek artar. Adet düzensizlikleri olan kadınlarda düşük riski fazladır. Onların tedavi edilmesi gerekir, kan pıhtılaşmasına bakılmalıdır. Bazen rahmin içine dürbünle bakmak gerekiyor, galiba en maliyetli uygulama da budur çünkü küçük bir operasyondur.Doktor olarak bizler için de zordur, bazen gece yarıları büyük kanamalarla hastaneye gelirler. Ölüm korkusu yaşarlar bunlara tanık olmak çok zor. 4 Düşükten ne kadar sonra çiftler tekrar hamileliği denemeli? Eğer özel bir durum yoksa üç ay beklemek yeterlidir. Rahim kendini toparlar. Kendilerini yaşadıkları olaya hapsetmemeliler.