Erkek çocuğu olsun diye 37 yıldır yıkanmıyor!

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Çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki adam, 1974 yılından beri ne 1.80 santimetre uzayan sakalını kesti ne de yıkandı. Sıcaklığın ortalama 47 derece olduğu Varanasi şehrinin kırsal bölgesinde yaşayan Singh, su yerine “ateş” banyosu yapıyor. Zira, gündüz hayvanlarıyla ilgilenen adam, akşamları ateşin etrafında dans ediyor. Şimdiye dek 7 kız çocuğu olan Singh, bu inanca bir Hindu rahibin önerisiyle kapıldığını ve bir gün erkek çocuk babası olarak ödüllendirileceğini söyledi.