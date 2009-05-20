Erkek çocuğa tecavüze11 tutuklama





Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 17 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz ettikleri iddia edilen 11 kişi tutuklandı.



Yaklaşık iki hafta önce emniyet ve jandarmayı arayan bir vatandaş, Gölpazarı ilçesinde yaşayan İ.G. (17) adlı erkek çocuğa tecavüz edildiği ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri ilçede araştırma başlatarak, İ.G’nin ifadesine başvurdu. İ.G’nin ifadesi doğrultusunda zanlılar A.S. (49), R.O. (43), A.Ü. (46), A.Ç. (29), T.K. (38), H.B. (53), R.E. (56), M.U. (60), S.K. (48), M.M.D. (46) ve H.K. (54), gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

