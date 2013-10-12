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Yaşam

Erkek çocuğa tecavüz eden okul sahibine 14 yıl hapis

İstanbul'da bir özel okulun sahibi, hizmetlinin oğluna tecavüz ettiği gerekçesiyle 14 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum edildi

12 Ekim 2013 12:49

Kadıköy’deki özel bir okulun sahibi S.Ü. (47), 2008’de okulda hizmetli olarak çalışan E.O.’nun 9 yaşındaki oğlu E.B.’ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kadıköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi davayı 2010’da karara bağladı ve Sami Ü.’ye 17 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal ve pişmanlıktan 14 yıl 7 aya indirildi.

Yargıtay, E.B.’nin ruh sağlığıyla ilgili raporun çocuk psikiyatri uzmanından alınmadığını gerekçe göstererek kararı bozdu.

E.B. Adli Tıp Kurumu’nda görevli çocuk psikiyatristlerince muayene edildi. E.B.’nin ruh sağlığının kalıcı olarak bozulduğuna oybirliğiyle karar verildi.

Mahkeme yeniden gördüğü davada Sami Ü.’ye aynı cezayı verdi.

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