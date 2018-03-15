Erkek çocuğa 'cinsel istismar'dan yargılanan sanığa 12 yıl hapis

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, E.A. (6) isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Selçuk K. (18), 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yılın Aralık ayında meydana geldi. Selçuk K., iddiaya göre, E.A. adlı erkek çocuğunu park halindeki otobüse bindirip, cinsel istismarda bulundu. E.A.\'nın olayı anlattığı ailesi, Selçuk K.\'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Selçuk K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Selçuk K., savunmasında, lise öğrencisi olduğunu, olay sırasında kıyafetini çıkarmadığını ve istismarda bulunmadığını söyleyerek, tahliyesini istedi.

Sanıktan şikayetçi olan E.A.\'nın annesi de mahkeme heyetine, \"Oğlum gelip, bana \'Hamile kalır mıyım?\' diye sordu. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA: 2 AY DAHA BÜYÜK OLSAYDIN 33 YIL VERİLİRDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Selçuk K.\'yi \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı, sanığa, olay tarihinde 17 yaşında olduğu için 12 yıl hapse mahkum edildiğini söyleyerek, \"2 ay daha büyük olup, 18 yaşında olsaydın sana 33 yıl ceza verilirdi\" dedi.