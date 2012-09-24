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Sağlık

Erkek cinsel organı 50 yılda yüzde 10 küçüldü

Sonuçları bir İtalyan dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları erkekleri üzecek gibi gözüküyor

24 Eylül 2012 15:37

İtalya’da yapılan araştırmanın sonuçlarına göre erkeklerin cinsel organları 50 sene öncesine göre yüzde 10 küçüldü. Küçülmede sigara ve alkolün etkisi oldğu iddia edildi.

Çalışmaya göre erkeklerin cinsel organları 50 sene önceyle kıyaslandığında yüzde 10 oranında küçüldü.

CBS televizyonunun haberine göre çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları modern dünyada erkeklerin geçmiş yıllara göre daha çok kilo aldığını ve yoğun stres yaşadığını belirterek bu etkenlerin küçülmeye neden olduğunu belirtti

Çalışmanın sonuçlarına göre cinsel organların küçülmesinin bir diğer önemli nedeni ise alkol ve sigara tüketimi.

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