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Yaşam

Erkek beklerken kız oldu, kan grupları da tutmadı, anne kayıplara karıştı!

"Eşimden şüphe etmiş olsaydım olaydan sonra beraber yaşamazdım"

08 Aralık 2016 17:17

İzmir’de Tunahan Aslankeser, erkek bebek beklerken kız bebeği olması ve bebeğin kan grubunun hem annesi hem de kendisiyle uyuşmaması üzerine eşi tarafından terk edildiğini iddia etti. Genç kadından 3 aydır haber alınamıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, erkek bebek bekleyen Burcu Aslankeser (25) ve Tunahan Aslankeser (30) çiftinin geçen yıl bir kız bebekleri oldu. Doktorların bebeğin kan grubunun anne-babanın kanı ile uyuşmadığını söylemesi ile şok yaşayan aile, konunun çözülmesi için DNA testi yaptırmak istedi. Ancak DNA testine yanaşmayan anne Burcu Aslankeser, bebeği de alarak evi terk etti. Bebek heyecanlarının kâbusa döndüğünü belirten Tunahan Aslankeser, "Erkek bekliyorduk, kızımız oldu. Bunu çok önemsemedik. Ancak 2 gün sonra bir sağlık merkezine kan vermeye gittik. Orada doktor çocuğun kan grubunun bizimle uyuşmadığını söyledi. Farklı hastanelerde yine test yaptırdık, sonuçlar aynı çıktı. Hastane ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. 26 Ağustos sabahı eşim bebekle beraber ortadan kayboldu” diye konuştu.

"Aldatmış olamaz"

Eşi ile severek evlendiklerini ifade eden Aslankeser, çocuğun kan grubunun kendileri ile uyuşmaması halinde bile eşi tarafından aldatıldığı ihtimalinin aklına gelmediğini söyledi. Aslankeser, "Eşimden şüphe etmiş olsaydım olaydan sonra beraber yaşamazdım. Eşimin psikolojisi bozuldu. Ondan bir beklentim yok. Bütün amacım ‘Çocuk benim mi değil mi?’ Sadece bunu öğrenmek istiyorum” dedi.

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