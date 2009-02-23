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Sağlık

Erkek bebeklerde prematüre doğma riski fazla

Erkek bebeklerin kızlara oranla daha fazla prematüre doğma ve doğum sırasında komplikasyon yaşama riski bulunuyor.

23 Şubat 2009 02:00

İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre, erkek bebeklerin kızlara oranla daha fazla prematüre doğma ve doğum sırasında komplikasyon yaşama riski bulunuyor. 

Prematüre bebekler için anne sütü bankası

Prematüre ve ölü doğum riski azalacak

Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da bulunan Beilinson hastanesinde 10 yıl süreyle 64 bin doğum üzerinde yapılan araştırmaya göre erkek bebeklerdeki erken doğum oranı, kız bebeklere göre yüzde 70 daha fazla. Erkek bebek dünyaya getiren anneler, kız bebek getirenlere oranla yüzde 10 daha fazla sezaryenle doğum yapıyor. Ayrıca erkek bebeklerin, kız bebeklere göre doğum sırasında yüzde 50 daha fazla komplikasyon yaşadığı gözlendi. Erkek bebeklerin, gebelik sırasında kızlardan daha büyük oldukları da tespit edildi.

Araştırmacılar, farklılıkların hormonal farklılıklardan kaynaklandığını düşünüyorlar.

(AA)

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