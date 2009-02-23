Erkek bebeklerde prematüre doğma riski fazla

Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da bulunan Beilinson hastanesinde 10 yıl süreyle 64 bin doğum üzerinde yapılan araştırmaya göre erkek bebeklerdeki erken doğum oranı, kız bebeklere göre yüzde 70 daha fazla. Erkek bebek dünyaya getiren anneler, kız bebek getirenlere oranla yüzde 10 daha fazla sezaryenle doğum yapıyor. Ayrıca erkek bebeklerin, kız bebeklere göre doğum sırasında yüzde 50 daha fazla komplikasyon yaşadığı gözlendi. Erkek bebeklerin, gebelik sırasında kızlardan daha büyük oldukları da tespit edildi.Araştırmacılar, farklılıkların hormonal farklılıklardan kaynaklandığını düşünüyorlar.