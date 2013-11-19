Erkek aslan ziyaretçilerin gözü önünde dişi aslanı öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde bir erkek aslan ziyaretçilerin gözü önünde bir dişi aslanı öldürdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dallas Hayvanat Bahçesi'nde Pazar günü meydana gelen olayda, erkek aslan, 5 yaşındaki Johari adlı dişi aslanı boynundan kavradı. Yapılan otopside Johari'nin boynundan aldığı yaralar ve geçirdiği kanama yüzünden öldüğü belirlendi.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri söz konusu aslanların yıllardır herhangi bir sorun çıkmaksızın birlikte yaşadıklarını belirtti. Yetkililer, erkek aslanın niçin birdenbire Johari'ye saldırdığını anlayamadıklarını ancak erkek aslanın öldürülmesinin planlanmadığını kaydetti.

Dallas Hayvanat Bahçesi'ni gezen bir ziyaretçinin çektiği videoda, sakin görünüşlü erkek aslanın, dişi aslanın boynuna dişlerini geçirdiği görülüyor.

Jim Harvey adlı ziyaretçi, yerel haber kanalı WFAA'ya olayı anlatırken, "Herkes başlangıçta oyun oynadıklarını zannetti. Ama ondan sonra dişi aslanın çırpınmaya başladığı görüldü" dedi.

Hayvanat Bahçesi'nin güvenlik görevlileri aslanların bulunduğu bölümü ziyaretçilere kapadı; saldırgan erkek aslan da o bölümden çıkarıldı. Geride kalan dört aslanın olaydan etkilenmediği gözlendi.

Hayvanat Bahçesi'nin üst düzey yetkililerinden Lynn Kramer, bunun çok ender ve talihsiz bir olay olduğunu, 35 yıldır hayvanat bahçelerinde yürüttüğü veterinerlik yaşamında böyle bir saldırıya tanık olmadığını söyledi. Kramer, erkek aslanların vahşi doğa koşullarında diğer erkek aslanları öldürmesine zaman zaman tanık olunduğunu; ama bir dişi aslana saldırmalarının son derece ender olduğunu kaydetti.