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Erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

03 Haziran 2020 15:15

Kahramanmaraş'ta kan donduran bir olay yaşandı. 43 yaşındaki F.Ö. isimli kadın, 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı G.K.'nin yüzüne kezzap attı.

Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin iş yerine gitti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında da yanında getirdiği kezzabı, G.K.'nin yüzüne attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen G.K. tedaviye alındı. F.Ö. de gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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