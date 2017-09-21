Erkek arkadaşının evinde dövülmüş ve yarı baygın bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesi\'nde üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Seval Ö., infaz koruma memuru erkek arkadaşı 35 yaşındaki Hamit O.\'nun evinde dövülmüş ve yarı baygın halde elinde tabanca ile bulundu. Polis Hamit O.\'yu gözaltına alırken, Seval Ö.\'nün hastanede polise verdiği ifadesinde olayın erkek arkadaşıyla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Nazilli Cezaevi\'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Hamit O., bugün saat 05.00 sıralarında geldiği Altıntaş Mahallesi, 334 Sokak\'taki bir apartmanın birinci katındaki evinde, iki ay önce tanıştığı ve zaman zaman burada kaldığı öne sürülen, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan kız arkadaşı Seval Ö.\'yü yarı baygın halde elinde tabanca ile yerde yatarken buldu. Hamit O., çevredekilerden yardım istedi. Hamit O., ardından da polisi ve 112 Acil Servisi arayıp, durumu bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, dövüldüğü ve başına tabanca kabzasıyla vurulduğu sanılan Seval Ö.\'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis evde yaptığı incelemede, Seval Ö.\'nün elinde bulunan ve Hamit O.\'ya ait olduğu tespit edilen ruhsatlı tabanca ile 2 el ateş edildiğini belirledi. Tabancaya incelenmek üzere el konulurken Hamit O., şüpheli olarak gözaltına alındı. Seval Ö.\'nün ise hastanede kendisine geldikten sonra polise verdiği ifadede olayın Hamit O. ile bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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