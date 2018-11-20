Erkek arkadaşının cesedini pişirip işçilere ikram etmiş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Faslı bir kadın, erkek arkadaşını öldürmekle ve cesedini pişirip Pakistanlı işçilere yedirmekle suçlanıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre başlatılan soruşturmada, Faslı kadının erkek arkadaşını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ve pişirerek 'machboos' adı verilen geleneksel bir yemek haline getirerek Pakistanlı işçilere yedirdiği belirtildi.

Al-Ain emirliğindeki savcılara göre, kadının 7 yıldır ilişki içerisinde bulunduğu erkek arkadaşı, başkasıyla evlenmeyi planladığını söylemesi üzerine erkek arkadaşını öldürdü.

Erkek kardeşi insan dişi buldu

Abu Dabi'de yayınlanan bir ulusal gazeteye göre cinayet, kadının erkek arkadaşının kardeşi tarafından blenderda bulunan bir insan dişi üzerine açığa çıktı. Cinayetin ise yaklaşık 3 ay önce işlendiği öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kadının mahkeme karşısına çıkacağı belirtildi.