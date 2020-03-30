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Erkek arkadaşını yaralayan Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltına alındı

30 Mart 2020 08:12

İş insanı Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi.

Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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