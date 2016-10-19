Erkek arkadaşına yaklaştı, cezası 23 kırbaç oldu!

Kırbaçla infaz görüntüleri bir kez daha Endonezya’nın şeriatla yönetilen vilayeti Açe’den geldi. Genç bir kadın, erkek arkadaşına çok yakın bir mesafede durduğu için 23 kez kalabalığın önünde kırbaçlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, adı açıklanmayan Müslüman kadın iddiaya göre erkek arkadaşına çok yakın durduğu için kırbaçla cezalandırılmaya layık görüldü. Endonezya’nın Açe vilayetinde gerçekleşen olayda acıdan çığlık atan kadınla birlikte toplam 13 kişi kırbaçlandı.

Şeriatla yönetilen Açe’de evlilik öncesi karşı cinsler arasında herhangibir yakınlık kesin çizgilerle yasak. Aksi takdirde kırbaç ile ceza söz konusu… Şeriatın cezalandırdığı diğer şeylerse kumar oynamak, içki içmek ve eşcinsellik. Açe vilayetinde sadece bedensel bir yakınlığın yasaklanması söz konusu değil. Karşı cinsten kişilerin baş başa zaman geçirmesi de yasak.

Cezası infaz edilen kadın dışında aynı gün yaşları 21 ila 30 arasında değişen 12 kişi daha cezalandırıldı. Bunlardan 6’sı evlilik dışı kucaklama, dokunma ve öpüşmeyi yasaklayan şeriat kanunun çiğnemişti. Kırbaç ile cezalandırılanlar arasında 22 yaşında hamile bir kadın da bulunuyordu. Ancak kadının cezası doğum sonrasına ertelendi.

Açe vilayetindeki bu korkunç uygulama en son mart ayında Nur Elita isimli kadına uygulanan 5 kırbaç cezası ile dünya gündemine gelmişti. Söz konusu olayda kadın acıdan bayılmış, aldığı darbeler sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.