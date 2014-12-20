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Yaşam

Erkek arkadaşı var diye ailesi zincire vurdu

18 yaşındaki lise öğrencisi Selvi Y. ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemek için zincire vurduğunu öne sürdü

20 Aralık 2014 17:16

Adana'da kuru sıkı tabancayla intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi 18 yaşındaki Selvi Y., erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemek isteyen ailesinin kendini evde zincirle bağladığını öne sürdü.

Fatih Karaçalı’nın DHA’da yer alan haberime göre, Merkez Seyhan İlçesi'nin İstiklal Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Lise 4'üncü sınıf öğrencisi Selvi Y., odasında babasına ait namlusu açılarak bilye atar hale getirilen kuru sıkı tabancayla göğsüne ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürülen Selvi Y. tedaviye alındı.

 

Zincire vurdu

 

Hayati tehlikesi bulunmayan Selvi Y., hastanede polise verdiği ifadesinde babası Mehmet Y.'nin kendisini erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemek için zincirle bağladığını ileri sürdü. Selvi Y., annesi Saliha Y.'nin erkek arkadaşı olduğunu öğrenince durumu babasına söylediğini, babasının da, "Kızım sen benim namusuma laf mı getireceksin. Erkek arkadaş ne demek, senin işin okumak" diyerek kızıp evden çıkmasını yasakladığını anlattı. Selvi Y., "Yasağa rağmen okula gittim, dönüşte bu duruma öfkelenen babam ayaklarımdan zincirle bağladı. Gün boyu zincirli bir şekilde odamda kaldım, tüm ısrarlarıma karşın çözmediler. Ben de intihar etmek istedim" dedi. 

Eve giden ekipler, genç kızın odasının kapısına bağlı buldukları zincire el koyarken babası ve annesi hakkında soruşturma başlatıldı.

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