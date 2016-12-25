Erkek 'arkadaş'ı tecavüz etti, baygın hâlde hastane kapısına bıraktı; Kübra hayatını kaybetti!

İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki genç kadını, iki kişi tarafından baygın olarak özel bir hastanenin kapısına bırakıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kübra H.'nin ölümüyle ilgili 1 kişi yakalandı. Doktorlar tarafından yapılan incelemede genç kadında cinsel saldırı bulgusu ve kanında aşırı alkol bulunduğu belirlendi. Genç kadının Düzce’de yaşadığı ve İstanbul’a erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişinin yanına geldiği iddia edildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de özel bir hastaneye önceki gece bir araç yaklaştı. Araçtan inen 2 kişi baygın haldeki genç bir kadını hastanenin önüne bırakarak uzaklaştı. Görevliler tarafından hemen hastaneye alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doktorlar tarafından yapılan incelemede genç kadında cinsel saldırı bulgusu ve kanında aşırı alkol bulunduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan polis, genç kadının 20 yaşındaki K.H. olduğunu tespit etti. Doktorlar polise genç kadının tecavüze uğramış olabileceğini söyledi.

Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan genç kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

1 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Korkunç olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Genç kadının Düzce’de yaşadığı ve İstanbul’a erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişinin yanına geldiği iddia edildi. Çalışmalarda K.H.’yi hastaneye bırakan 2 kişinin kimlikleri de tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda şüphelilerden biri bulunarak gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli, kaçan ikinci kişinin genç kadının sevgilisi olduğunu savundu. Bunun üzerine polis diğer zanlıyı aramaya başladı.