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Yaşam

Erkek arkadaşı tarafından okul bahçesinde boğularak öldürüldü

Adana'da Tuğba Genç isimli 17 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından okul bahçesinde boğularak öldürüldü

30 Nisan 2012 00:25

Adana’da 17 yaşındaki Tuğba Genç, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Can K. tarafından okul bahçesinde eliyle boğazı sıkılarak öldürüldü. 

Olay, bugün saat 16.30’da merkez Çukurova İlçesi’ndeki Şambayat TOKİ Evleri’nde meydana geldi. Geçen yıl lise birinci sınıftan okulu terk ettiği belirtilen Tuğba Genç, Şambayat TOKİ-Şehit Bahattin Kalaycı İlköğretim Okulu bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle erkek arkadaşı Can K. ile tartıştı. Tartışma sonucunda Can K., yere yatırdığı genç kızın boğazını eliyle sıkarak öldürdü. Okul bahçesinde oynayan çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, Can K.’yı gözaltına aldı. Genç kızın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. 
 
Bu arada olayı duyarak olay yerine gelen Can K.’nın erkek arkadaşlarının birinin üzerinden bıçak çıktı. Üzerinden bıçak çıkan genç, "Arkadaşıma bir şey olduğunu duyarak geldim" dedi. 
 
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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