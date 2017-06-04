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Yaşam

Erkek arkadaşı tarafından dövülen kadın yol ortasında bayıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Haziran 2017 14:33

Konya'da ismini vermek istemediği erkek arkadaşı tarafından dövülen 36 yaşındaki Funda B., yol ortasında baygın halde bulundu.

Konya'da saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde bir kadın baygın olarak yol ortasında yatarken bulundu. Otomobil ile dolaşırken erkek arkadaşı tarafından dövülen Funda B., araçtan indirildi. Bir süre yürüyen Funda B., başına aldığı darbeler nedeniyle yol artasında baygınlık geçirdi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin "Sana ne oldu?" sorusuna, "Dayak yedim" diye yanıt veren Funda B., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Funda B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Funda B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini döven kişinin ismini vermek istemediğini ve kimseden şikâyetçi olmayacağını söylediği kaydedildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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