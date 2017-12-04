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Erkek arkadaşı ile tartışan Kırgız kadın balkondan düşerek öldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da erkek arkadaşı ile tartışıp kendini odaya kilitleyen 27 yaşındaki Gulnarhan Raiymbekova günlük kiraladıkları evin balkonundan düşünce öldü

04 Aralık 2017 13:09

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da erkek arkadaşı ile tartışıp kendini odaya kilitleyen 27 yaşındaki Gulnarhan Raiymbekova günlük kiraladıkları evin balkonundan düşünce öldü.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya mahallesinde meydana geldi. Kırgızistan asıllı, 1 çocuk annesi Gulnarhan Raiymbekova, dün akşam erkek arkadaşı M.I. ile bir bara giderek konseri izledi. Aşırı alkol aldıkları iddia edilen çift arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Bardan çıkan çift arasındaki tartışma eve dönerken yol boyunca sürdü. Eve girişlerinde şiddetlenen tartışmadan rahatsız olanlar durumu polise bildirdi. Sevk edilen polisler, yüksek sesle tartışmayı sürdüren çiftin günlük kiraladıkları eve çıktı. M.I. polise kapıyı açtığı sırada Gulnarhan Raiymbekova odaya girerek kapıyı içerden kilitledi. Raiymbekova, polisler ve erkek arkadaşının tüm çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine polisler kapıyı kırarak odaya girdi. Polisler odayı boş halde bulurken, Raiymbekova\'nın 3\'üncü kat balkonundan zemine düşerek öldüğü belirlendi. Kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği araştırılan Raiymbekova\'nın erkek arkadaşı M.I. sinir krizleri geçirdi.
Raiymbekova\'nın düşme anı çevredeki güvenlik kamerası ile kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeyi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırttı. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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