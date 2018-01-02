T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Nazmiye Ergin (26), erkek arkadaşı Barış Atasoy'a (27) ilginç bir evlenme teklifinde bulundu

02 Ocak 2018 17:05

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Nazmiye Ergin (26), erkek arkadaşı Barış Atasoy\'a (27) ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Hazırladığı senaryo gereği motosikletiyle kaza yapan Nazmiye Ergin, kaldırımda acı içinde oturduğu sırada arkadaşlarının haber vermesiyle gelen erkek arkadaşı Barış Atasoy\'a cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisine sarılan Barış Atasoy, bu ilginç evlenme teklifine \'evet\' yanıtını verdi.
Nazmiye Ergin, 2 yıl birlikte olduğu motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy\'a alışılmışın dışında sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir Lojmanları Mevkii\'nde motosiklet ile kaza yaptı. Nazmiye Ergin\'in arkadaşları Barış Atasoy\'a kazayı söyleyerek, hemen olay yerine gelmesini kız arkadaşının acı içerisinde yerde yattığını söyledi. Motosikletiyle verilen adrese gelen Barış Atasoy, kaldırımda oturan Nazmiye Ergin\'in yanına gitti. Nazmiye Ergin, erkek arkadaşına önüne başka bir motosikletin çıkması sonucu kaza yaptığını ve iyi olduğunu söyledi. Nazmiye Ergin ardından cebindeki yüzüğü çıkartarak Barış Atasoy\'a evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Barış Atasoy, kız arkadaşına \'evet\' cevabını verdi.
Barış Atasoy, kız arkadaşının kendisine evlenme teklif etmesinin şaşkınlığını yaşadığını anlatırken, \"Galiba bu işte bir terslik var. Normalde erkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşım evlenme teklifi etti. Gerçekten şoktayım\" dedi. Farklı bir anıları olmasını istediğini söyleyen Nazmiye Ergin ise, erkek arkadaşıyla kendisinin tanıştığını belirterek, şöyle dedi:
\"Biz zaten ilişkinin başından beridir tersten gidiyoruz. Sosyal medyadan arkadaşlık isteğini ben gönderdim. Konuşmayı ben başlattım. Çıkma teklifini ben ettim. Bizimkinin bir adım atacağı yok. Ben evlilik teklifi edeyim ki işler hızlansın dedim. Oda kabul etti. Çok mutluyuz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHAZONGULDAK EreğliNazmiye ErginBarış AtasoyHazırladığıSevgilisineErdemir Lojmanları MevkiiMotosikletiyleEvlenmeNormaldeGerçektenFarklıSosyalKonuşmayıBizimkininBenOda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24