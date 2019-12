'Erkeğinizin kalbine bakın'

Glamour dergisinin Amerika edisyonuna konuşan First Lady Michelle Obama, kadınları erkeklerini görünüşlerine göre seçmemeleri konusunda uyardı.



17 yıldır ABD Başkanı Barack Obama ile evli olan Michelle Obama, "Güzel iyidir. Ama güzellik çok uzun sürmez, sonra 'Bir insan olarak sen kimsin' diye sorarsınız. Kadınlara vereceğim tavsiye budur, banka cüzdanlarına ya da titrlerine bakmayın. Kalbine bakın, ruhuna bakın" yorumunu yaptı.



Glamour dergisi 45 yaşındaki First Lady'yi yılın 12 kadınından biri olarak seçti. First Lady, "Bir adamın annesine nasıl davrandığına ve kadınlar hakkında ne dediğine bakın. Tanımadığı çocuklara nasıl davrandığını gözleyin" dedi.



Michelle Obama ilişkilerde her şeyden önemli olanın erkeklerin, sevgililerine nasıl davrandığı olduğunun altını çizdi: "Ve daha da önemlisi, size nasıl davranıyor? Bir adamla birlikteyken hep iyi hissetmeniz gerekir. Asla kendinizden şüphe duymayın. Sizi tam ve mutlu hissettirmeyen biriyle ilişki içinde olmayın."



Çoktan bir ilişkisi olanlara ise Michelle Obama şu öğütleri verdi: "Eğer ilişkiniz bu şekildeyse evlenmeyin. O ilişkiden kurtulun ve sizi bir bütün hissettiren, mutlu eden o kişiyi bulun."



First Lady, kendi eşinden de bahsetti. "O hep çok özeldi" diyen Michelle Obama, "Önemli biri olacaktı, başkan olacaktı anlamında değil. Dürüstlük, içtenlik ve diğer insalara olan şefkati açısından özeldi" diye konuştu.