'Erkeğin üstünlüğünü kabul edin'



T24- Küçükçekmece Belediyesi geçtiğimiz günlerde tartışılacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediyenin davetiyle ilçede yaşayan kadınlarla evlilik ve kadın erkek ilişkileri hakkında bir söyleşi yapan yazar Sema Maraşlı, kadınlara erkeğe teslimiyet telkin etti. Kadından otorite olmayacağını savunan Maraşlı, “Kadınlar, okuyan kız çocuklarını bile elinde mesleğin olsun, kendine güven, eşine muhtaç olma diye yönlendiriyor. Bu bilinçle yetişen kızların ileride evlilikleri yürümüyor. Evliliklerin psikolojiden ziyade inançla yürütülmesi gerekir” dedi.











Milliyet'in haberine göre, Sema Maraşlı’nın geçtiğimiz Cuma günü Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Mutlu Bir Evlilik Emek İster” konulu söyleşide yaptığı konuşmadan bazı bölümler şöyle:





Kadın erkekleşmemeli





“Evlilik üzerinde medyanın oyunlarına dikkat etmek gerekir. Kadınlar eğer duygusal bir boşluktaysa ve çok fazla dizi izliyorsa, o dizideki aşklardan ve kadın üstünlüğünden etkileniyorlar. Dizilerdeki kadınlar çok erkeksi, dediğim dedik, akıllı ve kendini beğenmiş. Bu izlenimler, kadınları yanlış yönlendiriyor. Bu noktada kadınlarda erkekleşme başlıyor. Kadınlar hiçbir zaman edasını kaybetmemelidir. Hz. Muhammed, erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere lanet etmiştir. Allah’ın kurduğu sistemde her şey zıttıyla vardır.”





Kadın teslimiyetçidir





“Erkek ve kadın doğuştan farklı yaratılmıştır. Allah kadınları şefkatli ve teslimiyetçi yaratmıştır. Erkekler ise güç, iddia ve başarı üzerine yaratılmıştır. Erkeğin hayata bakışı serttir. Kadınlarsa duygusaldır. Zaten normal olan erkeğin kadın gibi olmamasıdır.”





Erkeğin üstünlüğü var





Aile yapısında en büyük bozulmanın kadının erkekleşmesi olduğunu savunan Maraşlı, yeni neslin evliliklerin zor olacağını da dile getirererek şunları kaydetti:

“Kadınlar, okuyan kız çocuklarını bile elinde mesleğin olsun, kendine güven, eşine muhtaç olma diye yönlendiriyor. Bu bilinçle yetişen kızların ileride evlilikleri yürümüyor. Evliliklerin psikolojiden ziyade inançla yürütülmesi gerekir. Bu noktada, kadınlar erkeklerin üstünlüğünü kabul etsin. Kuran-ı Kerim’de de evin reisi erkek olduğu bildirilir. Kadından otorite olmaz.”



İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Maraşlı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Kuran kursu öğretmenliği yaptı. İkinci evliliğini yapan Maraşlı’nın çoğunluğu masal yayınlanmış 11 kitabı bulunuyor.