"Erkeğin sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin"

“Erkek hem sever hem döver”, “Kadının o saatte orada ne işi var”, “Erkek içse bile kadın dır dır etmemeli”, "Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin" gibi toplumsal hayata yerleşmiş, kadınlara biçilen rollere ait cümleleri, kadınlar sosyal medyada tersine çevirdi.

Kadınlar Twitter’da klişe ama toplumsal yaşamda kabul gören cinsiyetçi cümlelerin öznesini erkek yaptı.

'Erkek yerini bilsin' etiketiyle başlatılan kampanyaya pek çok meslekten kadın katıldı.

Az da olsa erkekler de kampanyaya destek verdi. Kadınlar klişe cümlelerdeki kadın kelimesini erkek ile değiştirerek karşı cinse ayna tuttu.

Kampanyaya katılan Şişli Belediyesi de kadınların ayrımcılık olarak eleştirdiği 'Pembe Otobüs' uygulamasına gönderme yaparak "Erkekleri her türlü tehlikeden korumak amacıyla ürettiğimiz Pembe Otobüsler çok yakında Şişli'de" paylaşımı yaptı.

Diğer yandan 'Erkek Yerini Bilgisin' etiketine karşı Twitter'da 'Kadın Yerini Bilsin' etiketi açıldı.