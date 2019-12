'Erkeğime hizmet ettiririm'

Müzik kariyerine 'Sahici' adlı yeni albümüyle devam eden Deniz Seki, bugüne kadar kendisini ifade edememekten yana dertli. Şarkılarından çok özel hayatıyla gündeme gelmekten şikayetçi olan Seki, kendisini 'Sahici' albümünde anlattığını söyledi. Sabah'a verdiği röportajda; evindeki tadilat nedeniyle bir süreden beri kaldığı Sofa Otel'de buluştuğumuz ünlü şarkıcı, aşk hayatında akıllı seçimler yapmadığını doğrulayarak, şunları söyledi: "Gönlümün aklıyla aklımın aklı hiçbir zaman birbirine uymuyor. O yüzden de seçimlerimde yanlışlar yapıp kendimi üzebiliyorum. Ama bundan kime ne?"Bundan önceki albümümü 2005'te yapmıştım. 'Sahici' için 2.5 yıl bekledim ama tüm zahmetlerime ve sabrıma değdi.Başarı bir kere benim yanımdaysa, beni bugünlere getirdiyse; beraber yol aldığım müzisyen arkadaşlarımı dağıtmam. Ekibime sahip çıkarım. Yeni insanlar da katılır aramıza ama kimsenin hakkını yemem. Kimseye dostluk için albüm yapmıyorum. Ama yenilikçi olduğum kadar sahip olduğum şeylere de bağlıyımdır. Bu bakımdan bu albüm başka bir tatta oldu.Bu albüm gerçekten farklı... Sözleri ve benim kattığım yorum farklı. Daha yeni duygular var ve hiçbiri çabuk tüketilecek şarkılar değil... Benim şarkılarım zaman geçtikçe şarap gibi güzelleşiyor.Aşkı güzel yaşamayı biliyorum da ondan... Aşkı anlamlı yaşamak, anlatmakla eşdeğer...Derinlemesine yaşayacaksın ki tadını alasın...Evet kesinlikle doğru bir tanımlama bu! Duygularım ve şarkılarım aristokrat ama bazıları aşkı benim gibi yaşamıyor artık...Bazıları aşkı ot gibi yaşıyor! Bu şekilde aşk yaşayan bir insana ben aşkın nesini anlatayım? Ama bir gün ne olursa olsun onlar da ağır travmayı yaşayacaklar.Bir kere aşık olmuşsan ömür boyu yeter. Her albümde farklı aşklar yaşaman mümkün mü? Aşkın bir kere bile yaşanmışlığı varsa, sana bir ömür boyu yeter...Tabii ki... Yüreğimi, içimi, ruhumu çok seviyorum. Bunlar tanrının bana verdiği özellikler. Tanrıya her zaman şükrettiğim halde kendime haksızlık yaptığım zamanlar oluyor. 'Yapmamam lazım' dedirten şeyler yaşıyoruz. Armudun çöpü, üzümün sapı kafayı yiyorsun... Herkes o kadar maskeli ki; mutlu değilken bile öyle görünüyorlar.Akıllı seçimler yapmıyorum. Gönül aklımla, aklımın aklı hiçbir zaman birbirine uymuyor. Aklım gönlüme söz geçiremiyor. O yüzden de seçimlerimde yanlışlar yapabiliyorum, kendimi üzebiliyorum. Ama bu gönül de benim, bu akıl da benim. Bu kadar güzel bir çemberin içindeysem, ben de bunu şarkılara dökerim. Bu da benim hakkım!Bir taraftan bu kadar göz önünde olacaksın diğer taraftan da aristokrat şarkılar yazacaksın! Çok zor bir durum benim için. Benim gibi aşkın en derin sularında yüzeceksin, o da sana bu şarkıları yazdıracak... Aslında ben yaşadığım her şeyi meğerse şarkılarım için yaşıyormuşum! Bazen 'Ben kendime acı çektirmeyi mi seviyorum?' diye düşünüyorum ama sonrasında 'Hayır' diyorum. Çünkü ben dünyanın en pozitif kadınıyım. Dünyayı gezeyim, eğleneyim... Dostluklarım, arkadaşlıklarım, enerjim iyi...Bir günüm bir günümü tutmuyor olabilir ama her şeyi kafama takmıyorum. Su yolunu buluyor. Eskiden çok takıyordum ama artık bıraktım.İnsanların ne düşündüğü elbette benim için önemli ancak bu benim hayatım. Ben çok dürüst olduğum için böyle yansıyor. Millet gibi saklamıyorum. Millet ne fındıklar kırıyor ama kimsenin haberi yok. Maskeli baloda yaşıyor insanlar... Ben yaşadığım şeyin arkasında duruyorum. Durmuyorsan yaşamayacaksın!Yorsa da kime ne ki bundan? Yorulan benim! Enerjim bana ait ve ben bu enerjiyi ruhumdan alıyorum. Kalbimin o çok sevme yeteneğinden... Benim duygularım zeytin ağacı gibi 500 yıl yaşıyor.Ben kadın-erkek eşitliğine inanan ama bazı durumlarda erkeklerin kadından üstün olduğunu da kabullenecek bir kadınım. Bir kere cinsel organlarımız, anatomimiz farklı... Hormonlarımız, salgılarımız, tercihlerimiz, tahammüllerimiz farklı. Kadına şiddete karşı olan, öleceğimi dahi bilsem yolunda yürüyecek bir kadınım.40 yaşına kadar bekleyeceğim. Eğer iki yıla kadar doğurmazsam artık bu sayfayı kapatacağım. Ama umutluyum, anne olacağım o zamana kadar...Hayır evlat edinmek istemem... Çünkü ben doğurgan bir aileden geliyorum. En çok istediğim şey; kendi canımdan bir çocuğumun olması...Hayır olmadı, çünkü ben hiç pislik biriktirmedim ki temizlik yapayım. Dengeleri çok güzel kurarım. Karşımdakinin bana zarar vereceğini bilirsem, kalın bir perde ile kapatırım kendimi. Kimseyi kırmamaya çalışırım. Kimseyle küs kalmayı sevmiyorum. Karşımdaki beni öldürecek kadar bana zarar vermek istiyorsa, en güzeli kendimden onu mahrum etmektir. Ben ona küsmem; o benimle konuşmuyordur...İnce bir cam parçası kadar hassasımdır... Hayatta birisini kırmadan önce 'Kendime yapılsa ne hissederdim?' diye soruyorum her zaman... 'Ben olsam ne yapardım?' diye düşünürsen daha az kırarsın...Monotonluğu seven bir yapım yok. Bana kalsa kendim kesecektim ama maalesef olmadı.Bir bilseniz neler neler yapıyorum. El becerilerim çoktur. Eski tişörtlerime acayip şekiller verdim. Gucci, Dolce&Gabbana halt etmiş yanımda!Evdeki yardımcım çok yoruluyor diye onu kenara çekip ortalığı ben toparlıyorum. Eve akşam misafir geldiyse, sabaha kalmasın diye ben toparlarım. Çok titizim. Temiz olmayan bir kadının kadınlığına saygım yok...Evet ederim ama erkeğime çok güzel hizmetde ettiririm. Çaktırmadan bir bakmışsın bana getirg ötür yapıyor. Bu da kadının dilinin sihrinden...Bütün her şeyi bir arada vermeyin. Yavaş yavaş verin sonra önünüze bakın. Kadınlar bu kadar fedakâr olmasın!Eğer şüpheleniyorsam çaktırmadan bakarım. Ama önce öyle sorular sorarım ki, karşımdaki neye uğradığını şaşırır, kilitlenir kalır... Çok akıllıyımdır.Saniyede anlarım. Hiçbir yalan, görmemezlikten gelecek kadar hafif değildir.Evet, müsaade ettim. Çünkü benim sevgilim bundan rahatsız olmuşsa, benim onu rahatlatmak görevim.Evimin duvarlarına şiirler yazdığım için! Bir baktım, her yer şarkı sözleri ile dolup taşmış. Ev tadilatta o yüzden otelde kalıyorum.Yazar olacağım diye bir iddiam yok ama ben şiir yazıyorum. Neler yazmışım, nereden çıkmış o kelimeler diye bazen şaşırıyorum kendime... Hayat ne kadar çok şey öğretmiş bana!Bir süredir sürekli olarak şiir yazıyorum. Bu kitapta yer alacak şiirler öyle yazılıp da çekmeceye konmuş şiirler değil. Zamanında yapmışım ve evin farklı yerlerine bırakmışım. Onları topluyorum... Her gün bir yerden bir şiirim çıkıyor. Mutfak çekmecesinden bile bir sürü şiir çıktı.