'Erkeğime hizmet ettiririm'

Deniz Seki, aristokrat ruhlu bir kadın olarak derin duygular yaşadığını söyledi: Akıllı seçimler yapmasam bile bundan kime ne? Gönlümün aklı ile aklımın aklı hiçbir zaman birbirine uymasa da bu gönül de akıl da benim!
Müzik kariyerine 'Sahici' adlı yeni albümüyle devam eden Deniz Seki, bugüne kadar kendisini ifade edememekten yana dertli. Şarkılarından çok özel hayatıyla gündeme gelmekten şikayetçi olan Seki, kendisini 'Sahici' albümünde anlattığını söyledi. Sabah'a verdiği röportajda; evindeki tadilat nedeniyle bir süreden beri kaldığı Sofa Otel'de buluştuğumuz ünlü şarkıcı, aşk hayatında akıllı seçimler yapmadığını doğrulayarak, şunları söyledi: "Gönlümün aklıyla aklımın aklı hiçbir zaman birbirine uymuyor. O yüzden de seçimlerimde yanlışlar yapıp kendimi üzebiliyorum. Ama bundan kime ne?" Ekibime hep sahip çıkarım
'Sahici' albümünüz dört aydır piyada... Satışlar nasıl gidiyor?
Bundan önceki albümümü 2005'te yapmıştım. 'Sahici' için 2.5 yıl bekledim ama tüm zahmetlerime ve sabrıma değdi. Albümlerinizi hazırlarken uğruna inandığınız kişiler var mı?
Başarı bir kere benim yanımdaysa, beni bugünlere getirdiyse; beraber yol aldığım müzisyen arkadaşlarımı dağıtmam. Ekibime sahip çıkarım. Yeni insanlar da katılır aramıza ama kimsenin hakkını yemem. Kimseye dostluk için albüm yapmıyorum. Ama yenilikçi olduğum kadar sahip olduğum şeylere de bağlıyımdır. Bu bakımdan bu albüm başka bir tatta oldu. Bugüne kadar çıkardığınız tüm albümleri çok iyi takip eden birisiyim. Şarkılarınız bu albümde daha farklı geldi bana. Siz de böyle hissediyor musunuz?
Bu albüm gerçekten farklı... Sözleri ve benim kattığım yorum farklı. Daha yeni duygular var ve hiçbiri çabuk tüketilecek şarkılar değil... Benim şarkılarım zaman geçtikçe şarap gibi güzelleşiyor. Aşkı bu kadar içten anlatan sözleri size yazdıran hangi duygu?
Aşkı güzel yaşamayı biliyorum da ondan... Aşkı anlamlı yaşamak, anlatmakla eşdeğer... Sanırım siz de aşkı ağır yaşıyorsunuz?
Derinlemesine yaşayacaksın ki tadını alasın... Bazıları aşkı ot gibi yaşıyorÇok aristokrat duygularınız var...
Evet kesinlikle doğru bir tanımlama bu! Duygularım ve şarkılarım aristokrat ama bazıları aşkı benim gibi yaşamıyor artık... Bunu söylerken ne demek istediniz?
Bazıları aşkı ot gibi yaşıyor! Bu şekilde aşk yaşayan bir insana ben aşkın nesini anlatayım? Ama bir gün ne olursa olsun onlar da ağır travmayı yaşayacaklar. Şarkı yazarken aşık olmanız şart mı?
Bir kere aşık olmuşsan ömür boyu yeter. Her albümde farklı aşklar yaşaman mümkün mü? Aşkın bir kere bile yaşanmışlığı varsa, sana bir ömür boyu yeter... Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?
Tabii ki... Yüreğimi, içimi, ruhumu çok seviyorum. Bunlar tanrının bana verdiği özellikler. Tanrıya her zaman şükrettiğim halde kendime haksızlık yaptığım zamanlar oluyor. 'Yapmamam lazım' dedirten şeyler yaşıyoruz. Armudun çöpü, üzümün sapı kafayı yiyorsun... Herkes o kadar maskeli ki; mutlu değilken bile öyle görünüyorlar. Aşk hayatınızda doğru seçimler yaptığınıza inanıyor musunuz?
Akıllı seçimler yapmıyorum. Gönül aklımla, aklımın aklı hiçbir zaman birbirine uymuyor. Aklım gönlüme söz geçiremiyor. O yüzden de seçimlerimde yanlışlar yapabiliyorum, kendimi üzebiliyorum. Ama bu gönül de benim, bu akıl da benim. Bu kadar güzel bir çemberin içindeysem, ben de bunu şarkılara dökerim. Bu da benim hakkım! Aşkın derin sularında yüzerimAşk hayatınız bu kadar gündemde iken şarkılarınız da herkesin dilinde. Hep manşetlerde olmak sizi yormuyor mu?
Bir taraftan bu kadar göz önünde olacaksın diğer taraftan da aristokrat şarkılar yazacaksın! Çok zor bir durum benim için. Benim gibi aşkın en derin sularında yüzeceksin, o da sana bu şarkıları yazdıracak... Aslında ben yaşadığım her şeyi meğerse şarkılarım için yaşıyormuşum! Bazen 'Ben kendime acı çektirmeyi mi seviyorum?' diye düşünüyorum ama sonrasında 'Hayır' diyorum. Çünkü ben dünyanın en pozitif kadınıyım. Dünyayı gezeyim, eğleneyim... Dostluklarım, arkadaşlıklarım, enerjim iyi... Son zamanlarda gergin bir haliniz var... Ekranda sürekli sinirli, bağırıp çağıran bir kadın tablosu çiziyorsunuz. Oysa şimdi tam aksini söylüyorsunuz...
Bir günüm bir günümü tutmuyor olabilir ama her şeyi kafama takmıyorum. Su yolunu buluyor. Eskiden çok takıyordum ama artık bıraktım. Yaşadığınız aşktan ötürü ekrana ağlayan ve sevdiği adam için mücadele eden bir kadın olarak yansıdınız. Bu sizi rahatsız etmiyor mu?
İnsanların ne düşündüğü elbette benim için önemli ancak bu benim hayatım. Ben çok dürüst olduğum için böyle yansıyor. Millet gibi saklamıyorum. Millet ne fındıklar kırıyor ama kimsenin haberi yok. Maskeli baloda yaşıyor insanlar... Ben yaşadığım şeyin arkasında duruyorum. Durmuyorsan yaşamayacaksın! Yorulmuyor musunuz peki?
Yorsa da kime ne ki bundan? Yorulan benim! Enerjim bana ait ve ben bu enerjiyi ruhumdan alıyorum. Kalbimin o çok sevme yeteneğinden... Benim duygularım zeytin ağacı gibi 500 yıl yaşıyor. Anne olmak için iki yılım daha var Sizin şiddet gördüğünüz yönünde haberler çıkmıştı... Kadınlara uygulanan şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben kadın-erkek eşitliğine inanan ama bazı durumlarda erkeklerin kadından üstün olduğunu da kabullenecek bir kadınım. Bir kere cinsel organlarımız, anatomimiz farklı... Hormonlarımız, salgılarımız, tercihlerimiz, tahammüllerimiz farklı. Kadına şiddete karşı olan, öleceğimi dahi bilsem yolunda yürüyecek bir kadınım. Çocuk özleminiz ne durumda?
40 yaşına kadar bekleyeceğim. Eğer iki yıla kadar doğurmazsam artık bu sayfayı kapatacağım. Ama umutluyum, anne olacağım o zamana kadar... Evlatlık alır mısınız?
Hayır evlat edinmek istemem... Çünkü ben doğurgan bir aileden geliyorum. En çok istediğim şey; kendi canımdan bir çocuğumun olması... Hayatınızda hiç ruh temizliği yapmanız gereken zamanlar oldu mu?
Hayır olmadı, çünkü ben hiç pislik biriktirmedim ki temizlik yapayım. Dengeleri çok güzel kurarım. Karşımdakinin bana zarar vereceğini bilirsem, kalın bir perde ile kapatırım kendimi. Kimseyi kırmamaya çalışırım. Kimseyle küs kalmayı sevmiyorum. Karşımdaki beni öldürecek kadar bana zarar vermek istiyorsa, en güzeli kendimden onu mahrum etmektir. Ben ona küsmem; o benimle konuşmuyordur... Deniz Seki'yi ne kırar?
İnce bir cam parçası kadar hassasımdır... Hayatta birisini kırmadan önce 'Kendime yapılsa ne hissederdim?' diye soruyorum her zaman... 'Ben olsam ne yapardım?' diye düşünürsen daha az kırarsın... Erkeğime hizmet ederim ama hizmette ettiririm!
Saçlarınızı kestirmişsiniz, yoksa bir değişimi söz konusu?
Monotonluğu seven bir yapım yok. Bana kalsa kendim kesecektim ama maalesef olmadı. Böyle yetenekleriniz var mı?
Bir bilseniz neler neler yapıyorum. El becerilerim çoktur. Eski tişörtlerime acayip şekiller verdim. Gucci, Dolce&Gabbana halt etmiş yanımda! Evinizin işini de sizmi yapıyorsunuz?
Evdeki yardımcım çok yoruluyor diye onu kenara çekip ortalığı ben toparlıyorum. Eve akşam misafir geldiyse, sabaha kalmasın diye ben toparlarım. Çok titizim. Temiz olmayan bir kadının kadınlığına saygım yok... Şu anda hayatınızda olan erkeğe hizmet eder misiniz?
Evet ederim ama erkeğime çok güzel hizmetde ettiririm. Çaktırmadan bir bakmışsın bana getirg ötür yapıyor. Bu da kadının dilinin sihrinden... Peki kadın ilişkideki gizemini nasıl sağlamalı?
Bütün her şeyi bir arada vermeyin. Yavaş yavaş verin sonra önünüze bakın. Kadınlar bu kadar fedakâr olmasın! Karşımdaki neye uğradığını şaşırır Son zamanlarda telefon mesajları ilişki bitirme nedeni olarak gösteriliyor. Siz sevgilinizin mesajlarına bakar mısınız?
Eğer şüpheleniyorsam çaktırmadan bakarım. Ama önce öyle sorular sorarım ki, karşımdaki neye uğradığını şaşırır, kilitlenir kalır... Çok akıllıyımdır. Yalan söylediğini anlar mısınız?
Saniyede anlarım. Hiçbir yalan, görmemezlikten gelecek kadar hafif değildir. Siz telefonunuzu kurcalattınız mı?
Evet, müsaade ettim. Çünkü benim sevgilim bundan rahatsız olmuşsa, benim onu rahatlatmak görevim. Bu arada neden Sofa Otel'desiniz?
Evimin duvarlarına şiirler yazdığım için! Bir baktım, her yer şarkı sözleri ile dolup taşmış. Ev tadilatta o yüzden otelde kalıyorum. Mutfak dolabından bir sürü şiirim çıktı Bir kitap yazdığınızı duydum...
Yazar olacağım diye bir iddiam yok ama ben şiir yazıyorum. Neler yazmışım, nereden çıkmış o kelimeler diye bazen şaşırıyorum kendime... Hayat ne kadar çok şey öğretmiş bana! Eski şiirlerinizi mi toplayacaksınız yoksa yeniler de var mı?
Bir süredir sürekli olarak şiir yazıyorum. Bu kitapta yer alacak şiirler öyle yazılıp da çekmeceye konmuş şiirler değil. Zamanında yapmışım ve evin farklı yerlerine bırakmışım. Onları topluyorum... Her gün bir yerden bir şiirim çıkıyor. Mutfak çekmecesinden bile bir sürü şiir çıktı.