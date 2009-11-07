Müjde Ar Önder Açıkbaş’la birlikte sunduğu “Güzel Haberler” isimli programında bu hafta da yine cinsellikle ilgili espriler yaptı.



Programda Ayşegül Atik, Boncuk Yılmaz ve Yavuz Seçkin’i konuk eden Ar, gündemdeki haberleri Haydar Dümen edasıyla yorumladı.



Ar, Halis Toprak’ın kalbinin yorgun düşmesiyle ilgili haberlere “Viagrayı fazla yüklemesin. Öbür damarları sağlam kalsın” yorumu yapınca stüdyodakiler gülmekten kendini alamadı. Zuhal Olcay’ın “Bir erkeği elinde tutmak çok kolay, iki azarla, üç okşa iş tamam” sözlerini Ar, “Yani adamı azarla azarla akşam bir hayır bekle olur mu? Psikoloğum adamda iktidarsızlık bile olur dedi. Türkiye’de erkeklerin yüzde 50’sinin iktidarsız olduğu söyleniyor. O yüzden erkeği pohpohlayacaksın” yorumunu yaptı.

