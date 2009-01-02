Erkeğe ‘tecavüz’ eden kadına 15 yıl istendi

Yeni yasayla birlikte ikinci kez bir kadın, bir erkeğe tecavüz etme iddiasıyla mahkeme önünde.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki bir erkek çocuğuna tecavüz eden kadının 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Türkiye’de, kadının erkeğe tecavüzünün suç olarak kabul edilmesinin ardından, ikinci kez bir kadın “erkeğe tecavüz ettiği” iddiasıyla yargılanıyor.



Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesi, A.P. adlı kadını 15 yaşından küçük bir çocuğa karşı “Basit cinsel istismar” suçunu işlediği gerekçesiyle, 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, A.P.’nin, TCK’nın 103/2. maddesinde “Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” diye düzenlenen suçu işlediğine dikkat çekerek, kararın bozulmasını talep etti.



Son söz 5. Ceza Dairesi'nin



Başsavcılık tebliğnamesinde, “Mağdurun p... sanığın v... girerek onu hamile bıraktığı kabul edildiğine göre, eylemin TCK’nın 103/2 maddesine girme ihtimali bulunduğu gözetilerek, işin Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” denildi.

Davaya ilişkin son sözü Yargıtay 5. Ceza Dairesi verecek. Daire, başsavcılığın görüşü doğrultusunda karar verirse, Türkiye’de ilk kez bir kadın, erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla mahkûm edilmiş olacak.



Çocuğu oldu ama cezayı da aldı



Türkiye’de bir kadının tecavüz suçunu işlediği iddiası, ilk olarak Sinop’a bağlı Boyabat ilçesinin Ulupınar köyünde ortaya atılmıştı.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi, 16 yaşındaki F.T.’yi “13 yaşındaki M.A.’ya tecavüz ettiği” iddiasıyla, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Halen tutuksuz yargılanan F.T.’nin çocuğunu doğurduğu ve yapılan DNA testi ile çocuğun M.A.’dan olduğunun kesinlik kazandığı öğrenildi. Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı da Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gelecek.