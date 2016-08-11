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Erkan Petekkaya'nın teknesi yandı

Petekkaya, ailesiyle tatiline kayınpederinin Alanya’daki otelinde devam ediyor

11 Ağustos 2016 16:04

Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano ile kendi adını taşıyan teknesiyle Göcek’ten Rodos’a giderken yangın çıktı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'na doğru yola çıkan Petekkaya ailesi denizin ortasındayken ahşap tekne birden alev aldı. Yangının makine dairesinden çıktığı öğrenildi.

Teknenin kaptanı durumu anlar anlamaz hemen Erkan Petekkaya'ya haber verdi. Erkan Petekkaya, eşi ve oğluyla birlikte tekneye bağlı zodyağa binerek karaya çıktı.

Yangın etraftaki diğer teknelerin yardımıyla kontrol altına alındı. Daha sonra tekne tersaneye çekilerek tamir edildi.

Rodos’a giderken geçirdikleri talihsiz olay sonrası rotayı Marmaris’e çeviren Petekkaya, ailesiyle tatiline kayınpederinin Alanya’daki otelinde devam ediyor.

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