Erkan Petekkaya: Sorun giderilene kadar yokum

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından kendi kontrolü dışında paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Sorun giderilene kadar yokum" ifadesini kullandı.

Şu sıralar Kayıdışı dizisinde rol alan Petekkaya, sosyal medya hesabından hesabının kontrolü dışında paylaşımlar yapıldığını ve sorun çözülene kadar hesabını kullanmayacağını dile getirdi.

"Hesabımı kullanmayacağım"



46 yaşındaki oyuncunun Instagram'daki paylaşımı şöyle:

"Hesabımda bir karışıklık var tanımadıgım kişiler takip ediliyor, bazı kişiler takipten çıkarılıyor paylaşımlara insiyatifim dışında begeniler gidiyor.bu sorun çözülene kadar instagram hesabımı kullanmayacagım.ayrıca ben facebouk kullanmıyorum adıma açılmış sahte hesaplardan uzak durunuz lütfen.sevgiler saygılar."