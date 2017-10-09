T24 LogoT24 Logo
Magazin

Erkan Petekkaya: Sorun giderilene kadar yokum

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından kendi kontrolü dışında paylaşımlar yapıldığını söyledi

09 Ekim 2017 20:54

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından kendi kontrolü dışında paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Sorun giderilene kadar yokum" ifadesini kullandı.

Şu sıralar Kayıdışı dizisinde rol alan  Petekkaya, sosyal medya hesabından hesabının kontrolü dışında paylaşımlar yapıldığını ve sorun çözülene kadar hesabını kullanmayacağını dile getirdi.

 

"Hesabımı kullanmayacağım"


46 yaşındaki oyuncunun Instagram'daki paylaşımı şöyle:

"Hesabımda bir karışıklık var tanımadıgım kişiler takip ediliyor, bazı kişiler takipten çıkarılıyor paylaşımlara insiyatifim dışında begeniler gidiyor.bu sorun çözülene kadar instagram hesabımı kullanmayacagım.ayrıca ben facebouk kullanmıyorum adıma açılmış sahte hesaplardan uzak durunuz lütfen.sevgiler saygılar."

ETİKETLER

Erkan Petekkayaoyuncusosyal medya hesabı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24