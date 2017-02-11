Erkan Petekkaya şikâyetinden vazgeçti, Nurgül Yeşilçay'ın 'hakaret davası' düştü

Oyuncu Erkan Petekkaya’ya cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıkan Oyuncu Nurgül Yeşilçay söz konusu mesajların hakaret değil, tespit olduğunu söyledi. Duruşmaya katılmayan Petekkaya, avukatı aracılığıyla şikâyetini geri aldığı için, Yeşilçay hakkındaki dava da düştü.

Dava bittikten sonra hâkim, sanık Nurgül Yeşilçay’a "Türkiye’nin tanınmış insanlarısınız. Biz sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı şahsım adına ben de mutluyum" diye konuştu.

"Hakaret iddialarını kabul etmiyorum"

Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nurgül Yeşilçay ve taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki Erkan Petekkaya katılmadı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Nurgül Yeşilçay, "Hakaret iddialarını kabul etmiyorum. Dosyada bulunan mesajlar tarafımdan gönderilmiştir. Söz konusu mesajları mesaj tarihinden bir gün evvel sette kavga olmuştu. Bu nedenle bu mesajları çektim. Ancak mesajların hakaret olmadığını tespit olduğunu düşünüyorum. Gazeteye röportaj vermiştim. Röportajda belirtilen hususlar bana aittir. Buradaki sözleri hakaret kastıyla söylemedim. Sadece kendimi savundum. Bu röportaj kavgadan sonraydı. Savcıya kendini tam olarak ifade edemedim. Savcı Bey sadece kavgayı sordu ben de buna ilişkin beyanda bulundum" diye konuştu.

"Türkiye’de ve dünyada almadığım oyunculuk ödülü yok"

"20 yıldır bu sektörün içindeyim ve Türkiye’de ve dünyada almadığım oyunculuk ödülü yok" diyen Yeşilçay, çok iyi temel aldığını, bugüne kadar en iyi yönetmenlerle birlikte çalıştığını ve kendini kanıtlamış biri olduğunu anlattı. Erkan Petekkaya’nın alkol problemi olduğunu ve sabah kalkamadığını, sete geç kaldığını ve geldiğinde de konuşamadığını belirten Yeşilçay, "Yönetmen bunu kontrol ediyor, dengeyi sağlıyordu. Bu sette kapıları kırmaya başladı, müthiş bir öfke problemi vardı. Yapımcıya gittim. "İdare edeceğiz, reytinglerimiz iyi- dedi" diye konuştu.

"...Sinirlenerek küfrü söyledim"

Yedigöller’de çekim yapıldığını ve yemek sahnesinin çekildiğini anlatan Yeşilçay, "Erkan Petekkaya alkollü geldi. Biran evvel çekim yapmak istiyorduk. Sahne ile ilgili bir takım sözlerin söylenmesi gerekiyordu. Sözlerin çok romantik olduğunu söyleyerek çıkarılmasını istedi ve o sözleri söylemedi. Oyun gereği diyalog olması gerekiyordu. Romantik akşam yemeği kurgulanmıştı. Rol gereği bana "Hangi şarkıyı seviyorsun" repliğini söyledi. Ben de onun üzerine iddianameye konu sözü söyledim. Bu sözü söylememin nedeni sürekli gerginlik içindeydi. Söylemesi gereken sözleri gereksiz olarak söylemediğinden ben de sinirlenerek bu küfürü söyledim. İddianamedeki mesajlar yemek sahnesinden sonraki mesajlardır. Bunlar da bana aittir " şeklinde konuştu.

"Bana 'sen o... rollerini seversin' dedi"

Yeşilçay, "Otel odasındaki çekimlerde de öpüşme sahnesi çekilmesi gerekiyordu. Burada bana "Sen …. rollerini seversin" türünde sözler söyledi. Ben de çok sinirlendim. Akşam da yapımcıya ayrılmak istediğimi söyledim. 52. Bölüme kadar anlaşma olduğunu söyledi. 52. Bölüm tamamlanınca diziden ayrıldım. Reytingler düşünce Erkan Petekkaya reyting yükseltmek için ’Nurgül Yeşilçay hakkında konuşursam yer yerinden oynar ’diyerek benim tahrik edecek bir sürü röportaj verdi. Ben de röportajı kabul ederek olayla ilgili açıklamalarda bulundum. Söylediğim gibi hakaret etmedim" diyerek savunmasını tamamladı.

"Ben niye bu kadar yoruldum"

Hakim, Erkan Petekkaya’nın avukatı aracılığı ile bugün mahkemeye dilekçe yolladığını ve şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. "şikayeti geri çekmesini kabul ediyorum" diyen Nurgül Yeşilçay da "Şaşırdım çok enterasan… Eee hadi gidelim ben niye bu kadar gerildim" diye konuştu.

Dava düştü

Yeşilçay’ın avukatı "Savunma için çok iyi hazırlanmıştık" demesi üzerine Yeşilçay da "Sen bana dışarıda anlatırsın" diye cevap verdi. Mahkeme, şikayetçi Erkan Petekkaya’nın şikayetini geri çektiği için davanın düştüğünü açıkladı.

"Davanın böyle bitmesinden dolayı şahsım adına ben de mutluyum"

Hakim, Nurgül Yeşilçay’a şu konuşmayı da yaptı: "Türkiye’nin tanınmış insanlarısınız. Biz sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı şahsım adına ben de mutluyum."

"İddianame"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Erkan Petekkaya’nın cep telefonuna attığı SMS’lerde ve bir gazeteye verdiği röportajında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Nurgül Yeşilçay hakkında suç duyurusunda bulunduğu anlatıldı. İddianamede, Nurgül Yeşilçay’ın şikayetçi Petekkaya hakkında gazete röportajında sarf ettiği sözlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yeşilçay’ın attığı cep telefonu mesajlarında ise "hakaret" suçunu işlediğini öne sürülen iddianamede, Nurgül Yeşilçay’ın "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

