Erkan Petekkaya, reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya Sadi karakteriyle geri dönüyor

Yayınlandığı ilk sezon reytinglerde başı çeken Kırmızı Oda dizisi yeni sezonda bekleneni veremedi. Reytingleri düşen dizide, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönüyor.

OGM Pictures’ın TV8 için çektiği Kırmızı Oda dizisinin reytingleri yeni sezonda beklentileri karşılayamadı. Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı dizi ilk sezonunda reytinglerde başı çekiyordu. Ancak yeni sezonda ilk 10’a bile giremedi. Bunun üzerine Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıkladı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon "Delikanlı Sadi" karakteriyle Kırmızı Oda’ya katılan oyuncu Erkan Petekkaya ile yeniden anlaşma sağlandı.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yine Sadi’nin yaşamı flashback sahnelerle canlandırılacak.