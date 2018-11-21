Erkan Petekkaya: Hollywood'da çekilen filmleri 50'ye katlayacak hikayelerimiz var

"Deliler: Fatih'in Fermanı" filminde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak da tanınan "Vlad Tepeş"i canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya, filmin senaryosunun hikaye açısından çok başarılı olduğunu belirterek "Dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var. Hollywood'da çekilen filmleri 50'ye katlayacak hikayelerimiz var" dedi.

23 Kasım'da izleyiciyle buluşacak filme ilişkin açıklama yapan Petekkaya, 'Deliler Birliği'nin adını daha önce hiç duymadığını belirterek, "Bu tür filmler tabii zor. Ama bu filmlerin zor olmasının nedeni hikayesinden değil. Bizim tarihimiz gerçekten inanılmaz hikayelerle dolu. Yani Hollywood'da çekilen filmleri 50'ye katlayacak hikayelerimiz var bizim. Yaşanmış, hepsi gerçek hikayelerimiz var. Ama bunları filme çekmek çok zor. Çünkü bu bir dönemi anlatıyor ve dönem hikayesi çekmek zaten başlı başına zor bir iş. Kostümü, mekanları, her şeyiyle çok zor" diye konuştu.

Türk sineması ve dizilerinin günümüzde iyi bir noktaya geldiğinin altını çizen Petekkaya, şunları kaydetti:

"Türk sineması, dizileri, Türk oyuncuları, teknik ekibi, yönetmen ve yapımcıları artık yavaş yavaş bu tür filmler çekebilecek teknik aşamaya geldi. Bunu sağlayabilecek aşamaya geldiler. Bundan sonra yani Deliler'den sonra eminim böyle birçok film çekilecektir. Senaryo, hikaye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var. Hollywood'un ve Avrupalıların hikayesi artık bitti. Anlatacak bir şeyleri kalmadı. Halbuki bizde o kadar çok ve öyle hikayeler var ki. Öyle şanlı, güzel bir tarihimiz ve inanılmaz bir geçmişimiz var. Bizim mesela müzelerimiz var. Amerika'ya gidin müzeleri mi var?"