Erkan Petekkaya: Hayatımda mail atmamış insanım, Estonya'da bir yazılım şirketine ortak oldum

Oyuncu Erkan Petekkaya, "Teknolojiden çok anlamam, hayatımda mail atmamış insanım Estonya’da bir yazılım şirketine ortak oldum. Estonya’da Avrupa’nın Silikon Vadisi oluşacak" dedi.

Geçen sene İhracatçılar Birliği’nden ödül aldığını söyleyen Petekkaya, "Eğer ekonomiciler bana ödül verdiyse, demek ki bu ülkeye epey bir para sokmuşum" diye konuştu.

Petekkaya, kendisinin geleceğin Kadir İnanır'ı olarak görüldüğü fikirlerine de şöyle yanıt verdi:

"Bu benzetme onur verici ama öyle bir şey yok. Ben Kadir Abinin ve o dönemdeki büyük oyuncularımızın yanında tabureye otururum. O sandalyeye oturur, ben tabureye. Eskiler çok önemli. Çünkü bu sektörün cefasını hep onlar çekti."

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Petekkaya'nın açıklamaları şöyle:

Oyunculuğun sizi şımarttığını söyleyenler var...

Şımaran başarılı olamaz. Şımarıklık kişinin kendine yapacağı en büyük kötülüktür. Bu bence bana söylenecek son şey ve haksızlık. Yaptığım her başarılı iş beni biraz daha mütevazı yapıyor. Magazin kameralarının karşısında öyle görünüyor olabilirim ama aslında öyle değilim. Çünkü kamerayı her gördüğümde geriliyorum. Gerilince de kötü oluyor. Çünkü çok samimiyim. Beni sıkıştırıyorlar, samimiyetimi kullanıyorlar. Tabii onlar da işlerini yapıyor ama ben hayatımda kimseden nemalanmadım. Birileri benden nemalanınca da sinirleniyorum.

Birçok izleyici sizi, ‘geleceğin Kadir İnanır’ı olarak görüyor. Var mı bir veliahtlık durumu?

Aile yaşantınıza çok dikkat ettiğinizi görüyoruz...

Elbette. Bir insanın ailesi olmazsa hiçbir şeyi olmaz. Sadece kan bağı olan aileden de bahsetmiyorum. İnsanın öyle dostları var ki, ben o dostları da ailenin içerisine sokuyorum. Aile her şeyden önemli.

Özel hayatınızla gündeme gelmeyi sevmiyorsunuz...

Ben işimle konuşulmak isterim. Ama öyle olmuyor ne yazık ki. Herkesin özel hayatı var. Önemli olan ne iş yaptığımız.

Kendinizi yakışıklı ve karizmatik buluyor musunuz?

Karizmatik olmuşum, yakışıklı olmuşum umrumda değil, ben başarıya bakarım.

Oğlunuz Cano’nun da oyuncu olmasını ister misiniz ileride?

Onunla arkadaş gibiyiz. Birbirimize çok düşkünüz. Elbet seçimi kendisi yapacak ama bana kalırsa istemem. Çünkü ben çok çektim, onun da çekmesini istemiyorum.

Bu dönemde ticarete atılmak epey riskli ama sizin ticarete atıldığınızı duydum. Doğru mu?

Doğru. Bana zevk veriyor ticaret. 25 kişi çalışıyor yanımda. Aileleriyle 100 kişi. 100 kişiye yıllardır istihdam sağlıyorum.

Bunun dışında geleceğin Silikon Vadisi’nde büyük bir işe giriyormuşsunuz...

Evet, Estonya’da bir yazılım şirketine ortak oldum. Gelecek yazılım ve kodlamada. Çünkü biz teknoloji fakiri bir ülkeyiz. Beyin üretmiyoruz. Neden kendi telefonumuzu üretmeyelim ki? Bunları çözmek lazım. Teknolojiden çok anlamam, hayatımda mail atmamış insanım ama gittim bu işe girdim. Estonya’da Avrupa’nın Silikon Vadisi oluşacak.

Neden böyle bir yatırım yapmayı istediniz?

Hem gençlerin önünü açmak için hem de oynadığım diziler şu an 80’e yakın ülkede gösteriliyor. Bu ülkelere de o yazılımları, kodları götürüp satıp Türkiye’ye para getirmeyi düşünüyorum. Ülkemizi tanıtmak zorundayız.

Ülkenin durumunu nasıl görüyorsunuz?

Bizim ülkemizde kutuplaşmalar çok oldu. Sebepleri önemli değil, sonuç önemli. Biz eskiden birbirini seven insanlardık. Bir şeyler eksildi.

Ne o sizce?

Mesela nezaket. Kimse araştırmıyor, ama sosyal medyada, orada burada birbirine küfür edip duruyor. Bir mahalle yapımız vardı. Biz bunu ne kadar kaybettikçe yalnızlaşıyoruz.

Gidişata dair karamsar mısınız?

Hiç karamsar değilim. Bizim üstümüzde gerçekten oyunlar oynanıyor. Biz güçlü bir ülkeyiz. Kimse bizi kolay kolay satamaz. Bize blöf yapabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti tarihi, geçmişi olan bir ülkedir.

Sanatçıların siyasi söylemleri eleştiriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Üzücü olan şu; bizim ülkemiz eskisi gibi değil. Eskiden birbirimizi dinlerdik, eleştiriye açık insanlardık. Şimdi öyle değil. Acayip bir bilgi kirliliği var. Üretmeden kazanayım mantığı var. Bu bütün ilişkilere geçti.

Neden böyle oluyor sizce?

Allah bize bir ders veriyor. Sarılın birbirinize diyor. Eğer bunu yapmazsak geleceğimiz kötü görünüyor. Ekonomik açıdan her türlü toparlarız biz. Kalbimizi toparlamalıyız. Yoksa ekonomik açıdan kendimize yeteriz. Her yanımız toprak. Denizimiz var. Hiçbir şey bulamazsak balık yeriz. Her şeyimiz var, bize bir şey olmaz.