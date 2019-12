Erkan Özerman'a 50. yıl sürprizi

Son Best Model güzelleri de katıldı

70’inci yaş gününü kutladı

Erkan Özerman’ın şov dünyasındaki 50’nci yılı, önceki akşam TıM Maslak Show Center’da kutlandı.“Show Business’da 50. Yıl” adlı gecede, Fransızlar’ın efsanevi sanatçısı Sylvie Vartan konser verdi. 65 yaşındaki şarkıcının Özerman’a bir de sürprizi vardı. Sanatçı, söz ve müziği Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carlo Bruni’ye ait “Je Chante Les Blues” adlı parçayı ilk kez canlı seslendirdi. Özerman da bu sürprize jestle karşılık verdi ve sahneye çıkıp Vartan’a beyaz bir gül takdim etti.Şov dünyasının kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Erkan Özerman, “Bugüne kadar 56 sanatçı ile birçok iş yaptım. Ardından Best Model ile 98 manken ortaya çıkardım. 50 yıl... Dönüp arkama baktığım zaman, bu alanda ilkleri başardığımı görüyorum ve çok mutlu oluyorum” diye konuştu.Özerman’ı yakın dostları Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Ahu Aysal, Oya Germen, Gönül Yazar ve şenay Akay da yalnız bırakmadı. Bugüne kadar birçok kişiye şöhret kapılarını açan organizatörün bu özel gecesine son Best Model yarışmasının güzelledi de katıldı.Sylvie Vartan konserinin ardından Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’da after party düzenlendi. Erkan Özerman aynı gece yaş gününü de kutladı. 70 yaşına giren ünlü organizatör doğum günü pastasını Sylvie Vartan ve eşi Toni Scotti’nin yanı sıra Best Model güzelleri ile birlikte kesti.Partiye Osmanlı Hanedanı üyesi Bülent Osman ve eşi Jeannine Osman da katıldı. Gece boyunca Osman çiftiyle yakından ilgilenen Sylvie Vartan, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.