Erkan Oğur'un Sakarya konserine sahte hesapla iptal iddiası

Erkan Oğur'un akşam 23.00'te Sakarya'da vereceği sahur konseri iptal edildi. Sanatçı Twitter'de neredeyse linç edilirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül de iptali takdir etti.

Radikal'in haberine göre, troll hesaplardan Erkan Oğur’a ait olduğu belirtilen hesaptan MİT eleştirisi yaptığı ve böyle birinin AKP'li belediyelerde konser vermesinin engelllenmesi gerektiği yazıldı.



Ancak çok geçmeden Erkan Oğur’un konserinin iptal edildiği de ifade edildi. Esat Ç. adlı hesaptan, “erkan konser iptal aslanım. evde kendi imkanlarınla çalarsın artık. bundan sonra akparti'li belediyelerde konser yok sana” paylaşımla konserin iptal edildiği duyuruldu.

Belediye iptal kararını doğruladı

Sakarya Belediyesi yetkilileri de konserin iptal edildiğini doğruladı. Ancak gerekçe belirtmedi. Erkan Oğur'un menajeri ise yaptığı açıklamada, sanatçıya ait bir Twitter hesabı bulunmadığını, konser iptaline belediyenin hangi gerekçeyle karar verdiğinin ise kendilerine bildirilmediğini söyledi.



Konserin neden iptal edildiğini sormak için belediye santralini arayanlara ise, 'hava şartları nedeniyle' yanıtı verilirken ilde havanın parçalı bulutlu ve sıcaklığın 28 derece olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise konser iptalini gerekçe göstermeden Twitter hesabından duyurdu.

Sakarya'ya doğru yola çıkan Erkan Oğur ise İstanbul'a geri dönüş yolunda gerekli yasal başvuruları yapacağını açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı: Takdire şayan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül ise Twitter’da yaptığı açıklamada, “Başbakanımıza, milletin değerlerine hakaret eden sanatçıların Ak Partili belediyelerde etkinlik yapması mümkün değildir. Bu konuda belediye başkanlarımız kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı da takdire şayandır. Son olarak twitleriyle hakarette bulunan Erkan Oğurun konseri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızca iptal edilmiştir” dedi.