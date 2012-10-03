Erkan Oğur: Neşet Ertaş önemli, ama halk müziği Aşık Veysel'le bitti

Halk müziğine getirdiği yeni yorum ve enstürmanlarla büyük bir etki yaratan Erkan Oğur, yaklaşık altı yıl önce yayımlanan bir söyleşisinde dile getirdiği "Neşet Ertaş'ın önemli olduğu, ancak halk müziğinin Âşık Veysel ile bittiği" görüşünü Facebook'taki sayfasında tekrar paylaştı. Oğur'un, Eren Safi imzasıyla Klavuz dergisinde Haziran 2006'da yayımlanan söyleşisinden Facebook'taki sayfasına koyduğu bölüm şöyle:

Halk müziğinin anlayışı, müzik yaklaşımı başkadır. Teknik olarak da. Halk müziğinde var olan aralık mantığıyla seslerin arasındaki mesafelerle diğer türler farklıdır. Perdeler, makamlar değişiktir. Batı müziğinde seslerin arasındaki mesafeler tamamıyla bambaşka. Bu iki sistemin örtüşmesi konusu bugün bile problemdir. O zaman tamamıyla bir acele hevesle, moda anlayışıyla acaba olur mu böyle diye bir telaşa girildi. Olmadı. Böyle bir sentez yoktur. Olmamıştır yani. Harmonik olarak da, estetik olarak da felsefe olarak da bir yere gidilmedi zaten. Olan ticari bir hareketlenmedir.

Bugün halk müziği için de mi aynı şeyi söylüyorsunuz?

Bugün bir şey yok. Bizim müziğimizde üretim esasen bin dokuz yüz yirmilerle birlikte durmuştur. En son işte nedir diyelim. Veysel’le bitti. Biraz da Mahsuni. Halk müziği Aşık Veysel’le birlikte bitmiştir.

Neşet Ertaş?

Tabi ki büyük hizmetleri vardır Neşet Ertaş’ın. Önemli bir kaynak kişi. Ama esas babasıdır. Muharrem Ertaş. O yolun durduğu, bittiği yer Muharrem Ertaş’tır. Ordan sonra bugün yüzyıllar öncesinin türküleri keşfediliyor sadece. O Alevi deyişleri, türküler özellikle…

Yeni bir şey yok diyorsunuz…

En eski müzik en yeni müziktir.