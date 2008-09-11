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Politika

Erkan Mumcu aday olmayacak

Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu'nun, 'olağanüstü kongrede aday olmayabileceğini, aday olmayı düşünmediğini' söylediği öğrenildi.

11 Eylül 2008 03:00

Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu'nun, ''olağanüstü kongrede aday olmayabileceğini, aday olmayı düşünmediğini'' söylediği öğrenildi.

Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dünakşam, Genel Başkan Erkan Mumcu'nun başkanlığında, partililere genel merkezde verilen iftarın ardından toplandı.
Edinilen bilgiye göre, Mumcu toplantıda, genel başkan yetkilerini kullanarak 18 Ekim'de olağanüstü kongre kararı aldı.
Mumcu'nu toplantıda MKYK üyelerine olağanüstü kongrede ''genel başkanlığa aday olmayabileceğini, aday olmayı düşünmediğini'' söylediği öğrenildi.

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