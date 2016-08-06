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Kültür-Sanat

Erkan Can’dan yeni sinema programı; Erkan Abi

'Erkan Abi' adlı sinema programı, eylül ayında internet üzerinden sansürsüz yayın anlayışıyla yapılacak

06 Ağustos 2016 22:47

'Çoğunluk', 'Takva', 'Bıçak Sırtı' ve 'Kader' gibi filmlerin Altın Portakal Ödüllü oyuncusu Erkan Can, 'Erkan Abi' isimli bir sinema programına başlayacak. Eylül ayında internet üzerinden yayınlanmaya başlayacak olan program 'sansürsüz yayın' anlayışıyla yapılacak.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Erkan Can; vizyona girecek filmlerin ve kısa filmlerin yönetmenlerini, oyuncularını ve senaristlerini konuk edecek, filmlerin fragmanlarına ve kamera arkası görüntülerine yer verilecek.

Aynı zamanda sinemaseverlerin gönderdiği kısa film çalışmaları, sinema üzerine değerlendirme ve kritikler de programın resmi sitesinde yayınlanacak.

 

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