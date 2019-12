Erkan Can'dan samimi itiraflar

'Bıçak Sırtı'yla ara verdiği dizi setine 'Düğün Şarkıcısı'yla dönen tiyatro oyuncusu Erkan Can, bu dizinin mahalle tadında bir proje olduğunu belirtti. Kendine birçok teklif geldiğini belirten Can, "Ben gerçekten mahalle çocuğuyum. Mahalle âşığı biriyim. Arkadaşlarım var, toplanırız. Hiç öyle burnu büyüdü durumu olmaz. 25 yıl önce neysem şimdi de oyum" dedi. Bu projenin de eski Türk filmi tadında olmasından dolayı sıcak baktığını ve yapımcıyla baştan konuşarak kabul ettiğini belirtti.



Dizide kullanılan müziğin konusu itibarıyla insanların kafasında bazı şeyler oluşturduğunu savunan Can, bu arabesk yönün izleyiciyi etkilediğini düşünüyor ve bunun reytingi yüksetlmek için yapılan bir ddurum olduğunu söylüyor.



Oynadığı Kudret karakterinin eski model araba mrekanın olmasına karşılık Can gerçek hayattaki araba hobisini anlattı:

Her çocuğun hayalinde bir klasik araba yatar. Biz de çocukluğumuzda onlarla büyüdük. İnsanı 50 yıl geriye götürüyor. Ben klasik araba toplarım. Eskiden çok araba bozduk, topladık, sattık. En son bir tane yapacağım çocuğuma miras. Kahvem, kumarım yok, ben arabayla oynarım. Dizideki arabanın da hikâyesi var. Onu sonraki bölümlerde göreceğiz.



İyi bir oyunca olmak için kendini tamamen rolüne konsanrte etmesi gerektiğini elirten Can şöle dedi:

"Oyunculukta yetenek önemli. Çalışmak da lazım. Çocuklar, borç, harç durumu olmamalı. Konsantre olacaksın. Kimi oynuyorsan onun gibi düşünmeye çalışacaksın.



Mahallenin Muhtarları benim ilk TV işimdi. O zamanlar fazla kanal da yoktu. Bu bizim şansımızı artırdı. Tam bir mahalle dizisiydi ve sıcaktı. 12 yıl sürdü. Orada ben de kamerayla, sinemayla olan durumumu pişirdim. Çalıştım yani, sırf Temel'i oynamadım. Temel'i oynarken kafamın bir tarafında başka şeyler oynuyor ve deniyordum."