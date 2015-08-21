Erkan Can mutfak şefi oldu!

Usta oyuncu Erkan Can, "En Güzeli" adlı yeni filmiyle mutfak şefi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği film 28 Ağustos'ta vizyona girecek.

Mahallenin Muhtarları adlı dizideki Temel karakteriyle zihinlere yer eden usta oyuncu Erkan Can, “En Güzeli” adlı filmde bu sefer mutfak şefi olacak. Can’ın yanı sıra Mehmet Özgür, Tarık Papuççuoğlu ve Osman Karagöz’ün rol aldığı film, 28 Ağustos’ta vizyona girecek. Filmde 3 arkadaşın çalışmak için gittikleri Antalya’da başlarından geçen ilginç olayları anlatılıyor.

Yayla Sanat Medya'nın sunduğu, yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun, senaristliğinin A. Erkan Ersezer'in üstlendiği filmin Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen çekimleri yaklaşık dört haftada tamamlandı.

Erkan Can, Gemide, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Yazı Tura, Takva gibi pek çok sinema filminin yanı sıra, tv dizilerinde de yer aldı. Sanatçı, Takva adlı filmle, 2007 yılında 26.İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oyuncu Erkan Can’ı, İstanbul Halk Tiyatrosu’nun oyunu İhtiyar Balıkçı ve Deniz adlı oyun ile tiyatro sahnesinde de izlemek mümkün.