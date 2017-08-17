Erkan Can, Güven Kıraç ve Uğur Yücel, Küba’da belgesel çekiyor

Usta oyuncular Uğur Yücel, Erkan Can ve Güven Kıraç, Küba’yı anlatan gezi programında bir araya geliyor.

BluTV’nin yeni projesi kapsamında, yapımcılığını ve senaristliğini Vedat Atasoy’un üstlendiği üstlendiği Seyahat Kulübü’nde Erkan Can, Güven Kıraç ve Uğur Yücel, güzel sohbetleriyle Küba’yı gezecek. Üç bölümden oluşacak olan proje kapsamında, usta oyuncular Havana ve Trinidad’ı gezecek. Klasik arabalara hayranlığı ile bilinen Erkan Can’ın Küba müziği ve dansını öğreneceği belirtildi. Seyahat Kulübü’nün çekimleri bugün başlayacak.