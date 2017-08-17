T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erkan Can, Güven Kıraç ve Uğur Yücel, Küba’da belgesel çekiyor

Çekimler bugün başlıyor

17 Ağustos 2017 12:19

Usta oyuncular Uğur Yücel, Erkan Can ve Güven Kıraç, Küba’yı anlatan gezi programında bir araya geliyor.

BluTV’nin yeni projesi kapsamında, yapımcılığını ve senaristliğini Vedat Atasoy’un üstlendiği üstlendiği Seyahat Kulübü’nde Erkan Can, Güven Kıraç ve Uğur Yücel, güzel sohbetleriyle Küba’yı gezecek. Üç bölümden oluşacak olan proje kapsamında, usta oyuncular Havana ve Trinidad’ı gezecek. Klasik arabalara hayranlığı ile bilinen Erkan Can’ın Küba müziği ve dansını öğreneceği belirtildi. Seyahat Kulübü’nün çekimleri bugün başlayacak.

ETİKETLER

Erkan CanGüven KıraçUğur YücelbelgeselKüba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24