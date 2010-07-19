-''ERKAN BEBEK'' ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATTI KOCAELİ (A.A) - 19.07.2010 - Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, 1999'da Marmara depremi sonrasında İzmit'e yaptığı ziyarette kucağına alıp sevdiği ve dünyanın ''Erkan Bebek'' olarak tanıdığı Erkan Işık, sünnet oldu İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Elmalı Sokak'taki evlerinde 11 yaşındaki Erkan ile 5 yaşındaki kardeşi Furkan Işık için sünnet töreni gerçekleştirildi. Baba Hacı Işık, Erkan'ın sünnetinin özel nedenlerle biraz geciktiğini ancak, iki çocuğunu birlikte sünnet ettirmenin de kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Çocuklarını vatana millete hayırlı kişiler olarak yetiştirmek istediğini ve bu amaçla çalıştığını ifade eden Işık, ''Çocuklarımı sünnet ettirdik. İnşallah onların askerliğini, mürüvvetini ve çocuklarını da görürüz. Allah her anne babaya nasip etsin'' dedi. Sünnet törenine mümkün olduğunca herkesi davet ettiklerini kaydeden Işık, ''Bir çok kişiye davetiye gönderdik. Bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza gönderdim. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'a davet göndermek için ABD Başkonsolosluğu'na gittik ve davetiye verdik ancak geri dönen olmadı. Normalde bilgilendireceklerini söylemişlerdi. Bakanlarımızdan Bülent Arınç, Nimet Çubukcu ve Beşir Atalay'dan tebrik telgrafları geldi. Telgraf gönderen bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu. Erkan Işık ise çok mutlu olduğunu belirterek, ''Törene katılmayan bir kaç arkadaşım var, onlara kırıldım. Clinton'a mesaj gönderdim ama henüz bir mesaj gelmedi. Haber vereceklerdi ama henüz bir şey gelmedi. Clinton'un gelmesini isterdim, gelseydi mutlu olurdum. Ben en çok Clinton'dan bekliyordum bir şeyler...Hediye değil, en azından bir 'geçmiş olsun' ya da 'tebrik ederim' gibi bir şey... Ama gelmedi. Onun yerine başka yerlerden geldi'' diye konuştu. Hacı Işık, oğlu Erkan'ın derslerinde çok başarılı olduğunu ve polis olmak istediğini kaydetti. Sünnet kıyafetleri giyen Erkan ve kardeşi Furkan, canlı müzik eşliğinde yakınlarıyla birlikte ''kol bastı'' oynadı. Daha sonra bir otomobile bindirilen iki kardeş, araç konvoyu eşliğinde şehir turu attı.