Erkan bebek büyüdü, AKUT'cu oldu

17 Ağustos 1999 depreminde 6 aylıkken dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’un burnunu sıkan ve dünyanın konuştuğu biri haline gelen 16 yaşındaki Erkan Işık, depremin 15. yıldönümünde Arama Kurtarma Derneği’ne üye oldu. Deprem çocuğu olarak hatırlanmasında AKUT’a üye olmasının etkisi olduğunu dile getiren Işık, “eğitim aldıktan sonra tabii ki ilerleyen yaşlarda ben de insanlara yardım eli uzatmak istiyorum” dedi.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yıllar geçmesine rağmen gazetelere baktığında kendisini şanslı hissettiğini söyleye Erkan Işık, “Şaşırıyorum da bazen, bu ben miyim gibisinden. Arkadaşlarıma da gösteriyorum. İlk başta arkadaşlarım inanmıyorlar. Şu anda hepsi biliyor ama inanmadıkları zaman internete girip bakıyorlardı. Ya da ben gazete ve hatıra eşyalarımı gösterince inanmak zorunda kalıyorlardı. Bu durumun olumlu yanları insanlar beni tanıyor. Olumsuz olarak hiç bir şey yok. Büyüdüğüm halde Erkan bebek diyenler oluyor o kadar. O da benim için sorun değil” diye konuştu.

Eğitim hayatını devam ettiren Erkan, en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyerek, “Ben çocukluğumdan beri futbolcu olmak istiyorum. Sonradan polis olmak fikri de oluştu. İkisinin arasında gidip geliyorum ama futbol daha ağır basıyor. Birçok takımda oynadım. Antrenman sırasında bana arkadaşlarım ‘Bill Clinton’ diye sesleniyorlardı pas isterken. Hocalarım da beni çok seviyordu” ifadelerini kullandı.

Bir deprem çocuğu olan Erkan yaptığı araştırmalar sonucunda AKUT’a üye olduğunu belirterek, “AKUT’a deprem çocuğu olduğum için oradan yola çıkarak üye oldum. Eğitim aldıktan sonra tabii ki ilerleyen yaşlarda ben de insanlara yardım eli uzatmak isterim. Daha yeni üye oldum, bir kitapçığım var. Şu anlık bilgileri oradan alıyorum. İlerleyen günlerde AKUT’taki abilerimden gerekli bilgileri alacağım” diye konuştu.

Baba Hacı Işık ise, “Depremden sonra hayatımızda aynı devam ediyor. Biz kimseye şunu verin, bize ev alın demiyoruz ama ‘Erkan’ın eğitimi bana ait diyenler oldu. Belli başlı iş adamları da dedi bunları. Çocukların tüm eğitim masraflarını üstleneceğim diyenler oldu. Bunların arasında siyasetçiler ve çok popüler başkanlarda var. Tanınmış çok ünlü iş adamları da var. Yardımlarda da tek sözünde duran rahmetli Kadir Has. Allah ondan razı olsun. Has Vakfı, Erkan’ın bursu başladığı günden itibaren aynı şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.