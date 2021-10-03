Erkan Baş'tan Erdoğan'ın basketbol videosunu paylaşan Fahrettin Altun'a: Tek pota maç yapalım, yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen videosunu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, " Tek pota maç yapalım, yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez" önerisini yaptı.

Baş paylaşımında, "Siz ikiniz ben tek. Nerede ne zaman isterseniz tek pota maç yapalım, 15 sayı avans veriyorum 20’de biter. Yenilen ilk uçakla gider, bi daha dönmez. Var mısınız?" ifadesini kullandı.

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