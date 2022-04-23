Erkan Baş: Sizi, koltuklardan yarınını çaldığınız çocuklar indirecek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te 23 Nisan özel oturumunda konuştu. AKP'ye seslenen Baş, "Sizi, sevdalısı olduğunuz koltuklardan yarınını çaldığınız çocuklar indirecek" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, AK Parti dönemi politikalarını eleştiren Baş, "Sizi, sevdalısı olduğunuz koltuklardan bugünü, yarınını çaldığınız çocuklar indirecek. Genç kardeşlerim. Tarih sizi yazacak. 'Doğduklarında iktidarda olan partiyi defettiler' diye anılacaksınız. 'İçine doğdukları karanlığı yırtıp attılar' diye anılacaksınız. 'Bu ülkeyi aydınlığa çıkardılar' denecek sizin için" dedi.

Baş’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Bugün, Meclisimizin kuruluş yıl dönümü, egemenliği kayıtsız şartsız halka ait kılan büyük bir devrimin önemli adımlarından birisi... Her devrim sonrasında üç tarz insan oluşur. Birincisi devrimi savunanlar. İkincisi onu daha ileri taşımaya çalışanlar. Ve üçüncüsü karşı devrimciler. Bunların mücadelesi bitmez, birinciler ve ikinciler ağırlık kazanırsa o devrimin yıl dönümleri, neşeyle, coşkuyla kutlanır... Ama üçüncüler güçlendi mi... Üçüncüsü güçlendi mi bugün olduğu gibi olur. Önce birileri sonra onların sözde rakibi bir tek adam koltuğa kurulur. O tek adam Saray’ından kalkıp Meclis’e gelmeye bile tenezzül etmez, göstermelik kutlamalar yapılır... Göstermelik törenlerde saygı duruşuna davet ediyoruz ya çocukları, ben de sizleri çocuklarımız için 'kaygı duruşuna' davet ediyorum.

"Devri iktidarınızda tüm acı duygularla dopdoluyuz"

Evet, kaygılıyız. Mesela çocukluğumuzdan bir ezberdir 'Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan' derdik. Şimdi artık neşe dolan pek yok ama içimizde çeşit çeşit duyguyla sayelerinde bayağı doluyuz! Çetelerin, yardakçıların, Saray'dakilerin kasaları dolsun diye... Çarşıdan, pazardan fileler boş dönüyor, hepimiz çileyle doluyoruz.

Kadın düşmanı politikalarınız nedeniyle ortalık katillerle doluyor, biz utançla doluyoruz. Yıllarca bin bir çileyle okumuş insanlara 'giderlerse gitsinler' diyorlar, insanca yaşamak için yurt dışına göç edenlerin ardından biz özlemle doluyoruz, giden memleket hasretiyle doluyor.

Yiyecek bulabilmek için akşam pazar artıklarını toplayanları görünce gözlerimiz doluyor. Evlatlarının katillerini aramak için mücadele eden anne babaları görünce kahırla doluyoruz. Yurttaş kirasını ödeyemezken 'ev alana vatandaşlık bedava' oldukça kederle doluyoruz. Ezcümle devri iktidarınızda tüm acı duygularla dopdoluyuz.

"Çocuklarımız tek öğünle günü geçirmeye çalışıyor"

Eskiden çocuklarımıza 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorardık. Onlar da 'Doktor olacağım, öğretmen olacağım, mühendis olacağım' derdi. Şimdi çocuklara değil, size soruyorum. Ne olacak bu çocuklar? Ne olacak! Gurbetçi mi olacaklar? Mülteci mi olacaklar? Cemaat yurtlarında canlarından mı olacaklar? İstismar kurbanı mı olacaklar? Sizden değillerse yok mu olacaklar? Size kalsa öyle olacak!

Bugüne kadar bu kürsüde hep sizin yediklerinizi konuştuk. Bugün bizim çocuklarımızın 'yiyemediklerini' konuşacağız. Çocuklar et yiyemiyor. Yumurta, peynir yiyemiyor. Süt içemiyor. Meyveyi, sebzeyi reklamlarda ya da ana haber bültenlerindeki zam haberlerinde görüyorlar. Değil artık 'püskevit, çikolata' istemek, çocuklar ana-babasının haline üzülüp bir dilim ekmeği bile istemeye çekiniyor. Tek adam diye yola çıktığınızdan beri, çocuklarımız tek öğünle günü geçirmeye çalışıyor.

"Sizi, sevdalısı olduğunuz koltuklardan bugünü, yarınını çaldığınız çocuklar indirecek"

Sizler o küçücük çocukların hayallerini çaldınız. Umutlarını, geleceğini çaldınız. İşte bu yüzden bilin ki bizler aynı zamanda isyan doluyuz. Çocukken öğretmen olma hayaliyle büyümüş binlerce genç atanamıyor. Onların hayali aydınlık nesiller yetiştirmekti; sayenizde faturalara, ev kiralarına para yetiştirmeye çalışıyorlar. Matematik öğretmenleri sizin hesaplayamadığınız enflasyonun altında eziliyor. Sizi ne tarih affedecek, ne de yıllardır atanmayı bekleyen tarih öğretmenleri!

Ve bilin ki; sizi, sevdalısı olduğunuz koltuklardan bugünü, yarınını çaldığınız çocuklar indirecek! Genç kardeşlerim. Tarih sizi yazacak. 'Doğduklarında iktidarda olan partiyi defettiler' diye anılacaksınız. 'İçine doğdukları karanlığı yırtıp attılar' diye anılacaksınız. 'Bu ülkeyi aydınlığa çıkardılar' denecek sizin için.

"Tayyip Erdoğan portrelerini indirdiğimizde göreceksiniz memleket nasıl neşeyle dolacak"

Evet, buramıza kadar doluyuz! Her şeyi çalan iktidar inadımızı, umudumuzu kararlılığımızı çalamadı! Bilin ki biz artık o güzel günler için yaşıyoruz. Çalışmak zorunda bırakılan çocuklarımızı, sokakta dilencilik yaptırılan çocuklarımızı, zorla evlendirilen kızlarımızı törenle okullarına göndereceğimiz günler için... Çaresiz kalıp yurt dışına gidenleri şarkılarla, türkülerle geri getireceğimiz için... Hani o her devlet kurumunun her odasına astığınız Tayyip Erdoğan portreleri var ya, onları indirdiğimizde göreceksiniz memleket nasıl neşeyle dolacak. Ve arkadaşlar bu neşeyle ülkeyi, hep birlikte yeniden kuracağız.